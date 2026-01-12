Verwarngeld droht: Wer jetzt seinen "Lappen" umtauschen muss

Köln - Die alten Papierführerscheine sollten längst umgetauscht sein - inzwischen sind die Scheckkarten-Führerscheine dran.

Für alle Führerscheine, die von 1999 bis 2001 ausgestellt wurden, endet die Umtauschfrist am 19. Januar. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa/dpa-tmn

Am 19. Januar endet die Umtauschfrist für alle Führerscheine, die von 1999 bis 2001 ausgestellt wurden.

Bis 2033 müssen Führerscheine, die vor 2013 ausgestellt wurden, in den neuen EU-Führerschein umgetauscht werden. So solle sichergestellt werden, dass alle in der EU in Umlauf befindlichen Führerscheine ein einheitliches und fälschungssicheres Muster erhalten, heißt es auf der Website der Bundesregierung.

In NRW betrifft das nach früheren Angaben des Verkehrsministeriums rund zehn Millionen Führerscheine.

Die Umtauschaktion läuft seit 2022 und erfolgt gestaffelt nach Geburts- oder Ausstellungsjahr. Wer seinen Stichtag verpasst und weiter mit dem alten Führerschein durch die Gegend fährt, muss mit einem Verwarngeld von zehn Euro rechnen.

Wie viele Autofahrer ihre Frist versäumen, lässt sich nicht sagen. Verlässliche Daten fehlen, es gibt keine zentrale Erfassung.