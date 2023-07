Vorbestellung für fliegendes Auto läuft: Willkommen in der Zukunft!

Das fliegende Auto der Firma "Alef Aeronautics Inc" kann für schlappe 275.000 Euro vorbestellt werden. © Alef Aeronautics Inc

Ein voll elektrisches Auto, das sowohl auf der Straße fahren, als auch durch die Luft fliegen kann; so bewirbt das amerikanische Unternehmen sein visionäres "Model A" auf der eigenen Website.

In Anlehnung an den Film-Klassiker "Zurück in die Zukunft" habe man sich 2015 zusammengeschlossen und an einer Umsetzung der Idee eines fliegenden Autos gearbeitet, schreiben die Entwickler.

Acht Jahre später erteilte nun die US-Luftfahrtbehörde "FAA" eine spezielle Zulassung zu Test-Zwecken für das Flug-Auto, gab "Alef" in einer Pressemitteilung am vergangenen Dienstag bekannt. Damit sei ihr futuristisches Gefährt das erste Auto mit Flugzulassung in den USA.

"Das ist ein kleiner Schritt für Flugzeuge und ein großer Schritt für die Autos", erklärte CEO Jim Dukhovny in Anlehnung an die berühmten Worte während der ersten Mondlandung 1969.

Ob das fliegende Auto letztlich ebenso Einzug in die Geschichtsbücher findet, wie die Astronauten der Apollo-11-Mission, wird sich erst noch zeigen müssen.