Warum der Herbst besonders gefährlich für Autofahrer ist - und was man tun kann

Leipzig - Tiefstehende Sonne, Nebel und kreuzende Wildschweine: Der Herbst bringt für Autofahrer besondere Gefahren mit sich. Das Risiko für Wildunfälle ist in dieser Jahreszeit sehr groß. Fragen und Antworten.

Nasses Laub und kreuzendes Wild: Im Herbst gibt es besondere Gefahren für Autofahrer. (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa Wie viele Wildunfälle passieren? Nach den aktuellen Zahlen wurden den Autoversicherern im Jahr 2024 mehr als 276.000 Wildunfälle gemeldet. Im Schnitt kollidierten damit täglich rund 750 Autos mit einem Wildtier, wobei in den Monaten April und Mai sowie von Oktober bis Dezember das Risiko deutlich steigt. Rehe kommen am häufigsten unter die Räder. Ein 20 Kilogramm schweres Reh hat beim Zusammenstoß bei Tempo 100 ein Aufschlaggewicht von fast einer halben Tonne. Auto Immer wieder kracht es heftig: Wann darf man eigentlich rechts überholen und wann nicht? Wann ist die Gefahr am größten? Die größte Gefahr droht grundsätzlich in der Morgen- und Abenddämmerung, wenn die Tiere besonders aktiv sind, bei Nacht und Nebel sowie auf Straßen an Wiesen, Feldern und Wäldern. Die Zeitumstellung Ende Oktober verschärft die Situation noch. Tiere ändern ihre Gewohnheiten natürlich nicht, was dazu führt, dass Autofahrer sich ab Ende Oktober bereits am späten Nachmittag auf verstärkte Wildwechsel einstellen müssen. Im April und Mai sorgen insbesondere Wildschweinrotten mit ihren Frischlingen für eine rund 20 Prozent höhere Unfallgefahr. Zwischen Oktober und Dezember passieren dann besonders viele Unfälle mit Hirschen, weil diese in ihrer Brunftzeit sehr aktiv sind.

Wie sollten Autofahrer reagieren?

Das Risiko für Wildunfälle ist im Herbst sehr groß. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa Grundsätzlich gilt: im Wald und an Feldrändern Fuß vom Gas. Bei Tempo 60 ist der Bremsweg bei einer Gefahrenbremsung laut ADAC etwa 35 Meter lang - bei Tempo 100 bereits fast 80 Meter. Steht Wild an der Straße, sollten riskante Ausweichmanöver vermieden werden. Als Regel gilt: beim Auftauchen von Wild Fernlicht abblenden, bremsen, hupen und das Auto auf Spur halten. Zudem sollte immer mit Nachzüglern gerechnet werden. Was tun bei einem Wildunfall? Die Unfallstelle sollte gesichert und die Polizei gerufen werden, selbst wenn die Autoinsassen unverletzt sind. In vielen Bundesländern muss bei einem Wildunfall zusätzlich noch ein Jäger informiert werden. Ein verletztes oder totes Tier sollte möglichst nicht angefasst werden. Die Bergung ist Sache des Försters oder Jagdpächters. Wer Wild mitnimmt, macht sich der Wilderei strafbar. Auto E-Autos, China-Konkurrenz und Proteste: IAA zieht über 500.000 Menschen an Was ist wegen der Versicherung zu beachten? Autofahrer sollten nach dem Unfall die Schäden fotografieren und sich eine Wildunfallbescheinigung von Polizei, Förster oder Jagdpächter ausstellen lassen. Schäden am eigenen Fahrzeug, die durch Haarwild wie Reh, Wildschwein oder Fuchs verursacht werden, deckt die Voll- oder Teilkaskoversicherung ab. Einige Versicherer bieten Schutz für Unfälle mit sämtlichen Tieren an.

Was, wenn der Schaden durchs Ausweichen kommt?