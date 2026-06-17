Blick in die Zukunft? Snapchat-Firma stellt neue 2300-Euro-Brille vor

Los Angeles (USA) - Wohl jeder kennt den typischen "Hundefilter" der Foto-App Snapchat . Doch dass die Firma hinter der Anwendung noch an ganz anderen Projekten als lustigen Gesichtsfiltern arbeitet, zeigt die zuletzt vorgestellte "SPECS". Mithilfe dieser Sehhilfe soll der Alltag vieler Menschen erleichtert werden.

Nutzer des "Google Glass" hatten lediglich einen kleinen Bildschirm vor dem Auge. Wirklich durchgesetzt hat sich die Technologie damals jedoch nicht. (Symbolfoto) © 123RF/dotshock

Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch an die "Google Glass", die das Unternehmen bereits im Jahr 2012 erstmals vorgestellt und 2014 als Beta-Version veröffentlicht hatet.

Das dünne Gestell ohne Brillengläser war sozusagen das erste "Head-up-Display" für den Menschen im Alltag. Seitdem schreitet die Entwicklung solcher "Sehhilfen" immer schneller voran.

Etliche weitere Firmen stellten so in den darauffolgenden Jahren ihre Version der smarten Brille vor. Am Dienstag betrat schließlich auch die Snapchat-Firma "Snap" mit ihrem Produkt "SPECS" die Bühne auf der diesjährigen Augmented World Expo.

"Zu oft erwischen wir uns dabei, wie wir mit gesenktem Kopf auf einen Bildschirm schauen, anstatt uns mit den Menschen, Orten und Dingen zu beschäftigen, die gerade um uns herum sind", schreibt das Unternehmen auf seiner Website. "Wir glauben, dass Augmented Reality der natürlichste Weg ist, um einen Computer zu nutzen, weil es genau der Art und Weise entspricht, wie Menschen die Realität ohnehin schon erleben: sozial, visuell und dreidimensional."

Aller Voraussicht nach soll es bereits im Herbst dieses Jahres so weit sein, dass die ersten Käufer aus den USA, Großbritannien und Frankreich ihre "SPECS" in den Händen halten.

Preislich schlägt die smarte Brille jedoch ganz schön rein. So kostet ein Modell in den USA schlappe 2195 Dollar (umgerechnet circa 1891 Euro), während Menschen in Frankreich sogar 2295 Euro blechen müssen.