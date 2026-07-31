MediaMarkt führt neues Bezahlkonzept ein: Einkaufen soll schneller und einfacher werden

Deutschland - MediaMarkt plant große Veränderungen: Mit einem neuen Konzept soll das Einkaufserlebnis in deutschen Märkten künftig einfacher und schneller werden. TAG24 hat nachgehakt.

Bei MediaMarkt soll das Einkaufserlebnis künftig einfacher und schneller werden. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Wie eine Sprecherin des Elektronikhändlers auf TAG24-Anfrage mitteilt, will das Unternehmen nach eigenen Angaben das "Pay-on-Shopfloor"-Konzept zeitnah in deutschen MediaMarkt-Filialen einführen.

Dadurch soll der Einkauf für Besucher schneller und komfortabler werden. Zudem sollen Wartezeiten an den Kassen reduziert werden.

"Kunden können ihren Kauf direkt dort abschließen, wo sie sich gerade befinden: Auf der Fläche, im Gespräch mit unseren Mitarbeitenden", erklärte die Pressesprecherin.

Sie ergänzt: "Das spart Zeit, reduziert Wartezeiten und macht den Kaufabschluss zu einem natürlichen Teil der Beratung."

Wer befürchtet, dass klassische Kassen komplett verschwinden, kann jedoch aufatmen. "Es wird selbstverständlich weiterhin Kassen geben", stellt die Sprecherin klar.

Weitere Einzelheiten zum Start oder zur technischen Umsetzung will das Unternehmen derzeit allerdings noch nicht nennen.