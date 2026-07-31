MediaMarkt führt neues Bezahlkonzept ein: Einkaufen soll schneller und einfacher werden
Deutschland - MediaMarkt plant große Veränderungen: Mit einem neuen Konzept soll das Einkaufserlebnis in deutschen Märkten künftig einfacher und schneller werden. TAG24 hat nachgehakt.
Wie eine Sprecherin des Elektronikhändlers auf TAG24-Anfrage mitteilt, will das Unternehmen nach eigenen Angaben das "Pay-on-Shopfloor"-Konzept zeitnah in deutschen MediaMarkt-Filialen einführen.
Dadurch soll der Einkauf für Besucher schneller und komfortabler werden. Zudem sollen Wartezeiten an den Kassen reduziert werden.
"Kunden können ihren Kauf direkt dort abschließen, wo sie sich gerade befinden: Auf der Fläche, im Gespräch mit unseren Mitarbeitenden", erklärte die Pressesprecherin.
Sie ergänzt: "Das spart Zeit, reduziert Wartezeiten und macht den Kaufabschluss zu einem natürlichen Teil der Beratung."
Wer befürchtet, dass klassische Kassen komplett verschwinden, kann jedoch aufatmen. "Es wird selbstverständlich weiterhin Kassen geben", stellt die Sprecherin klar.
Weitere Einzelheiten zum Start oder zur technischen Umsetzung will das Unternehmen derzeit allerdings noch nicht nennen.
Saturn-Bereiche sollen in MediaMarkt-Filialen entstehen
Auch beim Thema Künstliche Intelligenz baut MediaMarktSaturn seine Aktivitäten aus. "Künstliche Intelligenz ist für uns ein wichtiger Hebel, um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern", heißt es.
Bereits heute komme KI unter anderem beim Smart Manual, einem digitalen Assistenten für Eigenmarkenprodukte, sowie über einen Chatbot zum Einsatz.
Weitere Anwendungen für eine "noch persönlichere Beratung und einen besseren Kundenservice" seien bereits in Entwicklung, erklärt die Pressesprecherin
Dabei betont das Unternehmen, dass die Technologie den Menschen unterstützen soll. "Wir nutzen KI nicht um der Technologie willen, sondern dort, wo sie unseren Kunden einen echten Mehrwert bietet. Unsere Mitarbeiter bleiben dabei unser wichtigster Erfolgsfaktor - KI unterstützt sie dabei, mehr Zeit für persönliche Beratung und Service zu schaffen", betont die Sprecherin.
Zudem bestätigte das Unternehmen Pläne für sogenannte Saturn Flagship-Showrooms (besonders gestaltete Saturn-Bereiche innerhalb MediaMarkt-Filialen). "Im kommenden Jahr wollen wir erste Saturn Flagship-Showrooms in ausgewählten Media Märkten testen", erklärt das Unternehmen.
Wie die Showrooms konkret aussehen sollen und welche Standorte geplant sind, ließ MediaMarktSaturn dabei offen.
Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Gerald Krauser