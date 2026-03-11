Seit gestern Abend! Notrufsäulen an Autobahnen bundesweit noch gestört

Berlin - Auf den Autobahnen in Deutschland sind die stationären Notrufsäulen weiterhin gestört.

Seit Dienstag sind die Notrufsäulen an Autobahnen im gesamten Bundesgebiet außer Betrieb. © Oliver Dietze/dpa

Die orangefarbenen Notrufsäulen entlang der Autobahnen sind auch am Morgen noch außer Betrieb, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Störung hatte am Dienstagabend begonnen.

Grund für den Ausfall sei ein technischer Defekt im internen Kommunikationsnetz eines externen Dienstleisters. Dieser arbeite mit Hochdruck an der Behebung der Störung, hieß es von der Autobahn GmbH.

Angaben dazu, wann die Systeme wieder vollständig funktionieren werden, gab es weiterhin nicht.