Boom bei Solaranlagen: Das Mini-Kraftwerk für den Balkon

Hans-Peter Knötig mit seinem Solarmodul der Leipziger Firma Priwatt auf seinem Balkon. Stromversorger und Behörden beobachten derzeit einen Boom solcher Mini-Solaranlagen, auch in Sachsen. © Sebastian Willnow/dpa

Das Mini-Kraftwerk kam per Post. Nach dem Auspacken der Pakete brauchte Hans-Peter Knötig ein bis zwei Stunden für den Aufbau. Das Solarmodul, etwa so groß wie ein Küchentisch, brachte er am Geländer seines Balkons in Leipzig an. Seitdem produziert die Anlage grünen Strom - für Knötigs Geschirrspüler, seine Waschmaschine oder für die Batterie seines Elektrorollers. "Ich finde das sehr schön", sagt er.

Mit seinem kleinen Balkon-Kraftwerk ist Knötig heute noch eine Ausnahme. Aber Fachleute berichten, dass die Nachfrage zuletzt deutlich gestiegen ist.

Vor dem Hintergrund erhöhter Strompreise beobachtet etwa der Stromnetzbetreiber Mitnetz einen Boom solcher Mini-Solaranlagen. Im Betreibergebiet, das Teile Sachsens, Sachsen-Anhalts und den Süden Brandenburgs umfasst, seien im vergangenen Jahr über 2000 solcher Anlagen angemeldet worden, sagt Geschäftsführerin Christine Janssen. "Die beiden Jahre zuvor waren es wenige Hundert."

Janssen verweist zudem auf Schätzungen, wonach nur etwa 10 Prozent dieser Balkonanlagen tatsächlich angemeldet werden. "Wir vermuten eine hohe Dunkelziffer."