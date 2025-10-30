Brandgefahr? ADAC testet E-Scooter unter Extrembedingungen: Ergebnis überrascht

München - Wie groß ist die Brandgefahr bei E-Scootern ? Weil einige Städte in Deutschland die Mitnahme der City-Flitzer in Bus und Bahn verboten haben, hat der ADAC nun untersucht, wie groß das Risiko tatsächlich ist – mit einem klaren Ergebnis.

In einigen deutschen Städten dürfen keine E-Scooter im öffentlichen Nahverkehr mitgenommen werden. © Christoph Soeder/dpa

Der Automobilclub unterzog sechs E-Scooter einem sogenannten technischen Stresstest, um die Belastungsgrenzen der Akkus zu prüfen. Auf einem Prüfstand fuhren die Roller 30 Minuten lang bei Höchstgeschwindigkeit über simuliertes Kopfsteinpflaster.

Außerdem mussten sie Tests bei Minusgraden in der Klimakammer bei starkem Regen überstehen.

Besonderes Augenmerk lag dabei auf den Akkus: Die ADAC-Experten ließen sie mehrfach vollständig entladen, veränderten – wo technisch möglich – das Batteriemanagement ("Tuning") und prüften anschließend Kapazität, Innenwiderstand und Temperaturunterschiede mithilfe einer Wärmebildkamera.

Das überraschende Ergebnis: Keiner der sechs getesteten E-Scooter zeigte Auffälligkeiten! Es gab keine Verformungen, Brände oder sonstige Schäden an den elektrischen Rollern. Der ADAC bescheinigte allen Modellen ein hohes Sicherheitsniveau.