Notruf spricht jetzt alle Sprachen: KI übersetzt 112-Anrufe in Echtzeit

Bayreuth - Ein Schwächeanfall, ein Unfall mit Verletzten oder ein brennendes Gebäude: Wer die Notrufnummer 112 wählt, ist oft in einer extremen Stresssituation. Noch schwieriger wird es, wenn man schlecht Deutsch spricht und verzweifelt nach den richtigen Worten sucht.

In Oberfranken wird eine Software erprobt, die Notrufe in Echtzeit übersetzt. © Matthias Balk/dpa

Die Integrierte Leitstelle (ILS) Bayreuth/Kulmbach testet derzeit eine Lösung für dieses Problem: Als erste Notrufzentrale Bayerns setzt sie in einem Pilotversuch eine Software ein, die aus rund 400 verschiedenen Sprachen und Dialekten übersetzen kann.

Das mit künstlicher Intelligenz (KI) unterstützte Programm "Asgard" könne auch die Antworten und Rückfragen des Disponenten in der Leitstelle in die Sprache der anrufenden Person übersetzen, teilte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Bayreuth mit. Die bisherigen Erfahrungen mit dem System seien durchweg positiv, betonte Tobias Schif, Pressesprecher des BRK-Kreisverbands Bayreuth:

"Das Tool erleichtert die Kommunikation mit nicht deutschsprachigen Anruferinnen und Anrufern erheblich und trägt dazu bei, Sprachbarrieren im Notrufgespräch schnell zu überwinden."

Das System erfasse und analysiere die Worte des Anrufers, erkenne automatisch die Sprache und wandle das Gesprochene in Text um. Dieser erscheine auf dem Bildschirm des Disponenten in der Notrufzentrale.

"Auf dieser Basis kann der Disponent über Freitexteingaben, vorbereitete Textbausteine oder durch eigene Spracheingabe direkt mit dem Anrufenden kommunizieren", erklärte Tobias Schif. Denn gerade in Notfallsituationen falle es vielen Menschen leichter, die Ereignisse in ihrer Muttersprache zu schildern.