81-jährige Oma beginnt mit Minecraft, um Geld für ihren krebskranken Enkel zu sammeln

Arizona (USA) - Wer an Videospiele denkt, stellt sich vermutlich eher Jugendliche mit einem Headset auf dem Kopf vor – sicher aber keine Großmutter. Doch Sue Jacquot (81) aus Arizona ( USA ) beweist, dass es auch anders gehen kann.

Mehr als zwei Millionen Aufrufe hat Sue Jacquot (81) bereits auf ihrem YouTube-Account, und es werden täglich mehr. © YouTube/Screenshoot/GrammaCrackers

Für die Rentnerin kam ihre Gaming-Karriere ganz plötzlich und unerwartet. Alles begann mit ihren zwei Enkeln und einem Bildschirm. Die 81-Jährige wollte verstehen, warum Austin und Jack so viel Zeit mit einem Computerspiel verbrachten, erklärte Sue in einem YouTube-Video.

Die Enkel der 81-Jährigen zeigten ihr das beliebte Videospiel "Minecraft" und führten sie in die Welt der Blöcke ein. Nach kürzester Zeit wurde aus ihrer anfänglichen Skepsis pure Begeisterung - und Sue traf eine weitreichende Entscheidung.

Sie eröffnete einen YouTube-Kanal unter dem Namen "GrammaCrackers" und sammelte in nur wenigen Monaten über 400.000 Abonnenten. Doch hinter ihrem lustigen Account steckt eine ernste Angelegenheit.

Mit den Klicks ihrer viralen Gaming-Videos sowie den Werbeeinnahmen möchte die Rentnerin die medizinische Versorgung ihres Enkels Jack mitfinanzieren.

Der Jugendliche leidet an einer seltenen und sehr aggressiven Form von Sarkomkrebs - ein bösartiger Tumor, der in Gewebe, Muskeln oder Blutgefäßen entstehen kann.