81-jährige Oma beginnt mit Minecraft, um Geld für ihren krebskranken Enkel zu sammeln
Arizona (USA) - Wer an Videospiele denkt, stellt sich vermutlich eher Jugendliche mit einem Headset auf dem Kopf vor – sicher aber keine Großmutter. Doch Sue Jacquot (81) aus Arizona (USA) beweist, dass es auch anders gehen kann.
Für die Rentnerin kam ihre Gaming-Karriere ganz plötzlich und unerwartet. Alles begann mit ihren zwei Enkeln und einem Bildschirm. Die 81-Jährige wollte verstehen, warum Austin und Jack so viel Zeit mit einem Computerspiel verbrachten, erklärte Sue in einem YouTube-Video.
Die Enkel der 81-Jährigen zeigten ihr das beliebte Videospiel "Minecraft" und führten sie in die Welt der Blöcke ein. Nach kürzester Zeit wurde aus ihrer anfänglichen Skepsis pure Begeisterung - und Sue traf eine weitreichende Entscheidung.
Sie eröffnete einen YouTube-Kanal unter dem Namen "GrammaCrackers" und sammelte in nur wenigen Monaten über 400.000 Abonnenten. Doch hinter ihrem lustigen Account steckt eine ernste Angelegenheit.
Mit den Klicks ihrer viralen Gaming-Videos sowie den Werbeeinnahmen möchte die Rentnerin die medizinische Versorgung ihres Enkels Jack mitfinanzieren.
Der Jugendliche leidet an einer seltenen und sehr aggressiven Form von Sarkomkrebs - ein bösartiger Tumor, der in Gewebe, Muskeln oder Blutgefäßen entstehen kann.
Sues Familie erhielt bereits Spenden in Höhe von 49.000 US-Dollar
"Am Anfang hatte ich großen Respekt vor Minecraft", sagte Jacquot in ihrem Video. Doch mit jeder Aufnahme wuchs nicht nur ihre Routine im Spiel, sondern auch die Resonanz der Zuschauer.
Zusätzlich richtete Jacks Bruder eine Spendenkampagne ein, um die hohen Behandlungskosten zu bewältigen.
Neben Sues Einnahmen auf YouTube erhielt die Familie auf "gofundme" bereits 49.000 US-Dollar (circa 42.000 Euro) - ein Meilenstein für Jacks Krebsbehandlung.
Ein ganz besonders bewegender Moment ereignete sich vor nicht allzu langer Zeit, als Jack selbst in einem Livestream der 81-Jährigen auftauchte, berichtete People.
Gemeinsam mit seiner Großmutter betrachtete er ihre aufgebaute Minecraft-Welt und nahm eine kleine Auszeit von dem Klinikalltag.
