Hitman: "Resident Evil"-Star Milla Jovovich gerät ins Fadenkreuz von Agent 47

Deutschland - Die Killerglatze "Agent 47" hat einen neuen Auftrag und wird ins Vereinigte Königreich gerufen. Das neue Ziel: Milla Jovovich. Sie ist der neue Star in "Hitman - World of Assassination" (Hitman WoA) in der Mission "Patient Zero Requiem". Und das kurz nach dem neuen "Resident Evil"-Teil.

Schauspielerin Milla Jovovich (50) schlüpft für das Videospiel "Hitman - World of Assassination" in die Rolle von Lilith Devereux. © Screenshot/Youtube/HITMAN

Zuletzt war unser Videospiel-Protagonist im japanischen Hokkaido eingesetzt, um Eminems finsteres Alter Ego "Slim Shady" auszuschalten.

Der neue Free-to-Play-Auftrag dieser zeitlich begrenzten Elusive-Target-Missionen verschlägt uns nach England.

"Der Clou dabei: Jede Mission kann nur ein einziges Mal gestartet werden. Wer einmal versagt, bekommt keinen zweiten Versuch", heißt es in der Pressemitteilung.

Die einstige "Resident Evil"-Schauspielerin Milla Jovovich schlüpft in die Rolle von "Lilith Devereux", die wir im Thornbridge Manor in Dartmoor eliminieren müssen.

Passend zur Verbindung des Zombie-Spiels wird auch dieses Hitman-DLC eher düster und gruselig gestaltet.