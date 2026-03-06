Hitman: "Resident Evil"-Star Milla Jovovich gerät ins Fadenkreuz von Agent 47
Deutschland - Die Killerglatze "Agent 47" hat einen neuen Auftrag und wird ins Vereinigte Königreich gerufen. Das neue Ziel: Milla Jovovich. Sie ist der neue Star in "Hitman - World of Assassination" (Hitman WoA) in der Mission "Patient Zero Requiem". Und das kurz nach dem neuen "Resident Evil"-Teil.
Zuletzt war unser Videospiel-Protagonist im japanischen Hokkaido eingesetzt, um Eminems finsteres Alter Ego "Slim Shady" auszuschalten.
Der neue Free-to-Play-Auftrag dieser zeitlich begrenzten Elusive-Target-Missionen verschlägt uns nach England.
"Der Clou dabei: Jede Mission kann nur ein einziges Mal gestartet werden. Wer einmal versagt, bekommt keinen zweiten Versuch", heißt es in der Pressemitteilung.
Die einstige "Resident Evil"-Schauspielerin Milla Jovovich schlüpft in die Rolle von "Lilith Devereux", die wir im Thornbridge Manor in Dartmoor eliminieren müssen.
Passend zur Verbindung des Zombie-Spiels wird auch dieses Hitman-DLC eher düster und gruselig gestaltet.
Milla Jovovich tröstet über die James-Bond-Verschiebung hinweg
Nicht zufällig spielt das Ganze ja auch in einem Herrenhaus - auch wenn wir das Setting bereits aus "Hitman 3" kennen. Tipp für Story-Fans: Wartet ruhig, bis sie aus der Bibliothek in den Keller gegangen ist.
Schon nach den ersten Tagen wurden in der Community Stimmen laut, diese Mission dauerhaft zu installieren. Allerdings ist sie nur bis 24. März verfügbar.
Da das heiß ersehnte Game "007 First Light" von März auf Mai verschoben wurde, haben Gamer mit dieser Celebrity-Mission eine top Überbrückung.
Titelfoto: Screenshot/Youtube/HITMAN