Zwischen Gaming und Kostümen: GG Bavaria lockt Tausende Popkultur-Fans nach München

München - Die Atmosphäre ist ab Sekunde eins – wie gewohnt – entgegenkommend und freundlich. Dabei treffen sich auf der "GG Bavaria" in München Tausende Menschen auf engstem Raum, um ihre Liebe zu Gaming, Kunst und Anime zu feiern.

Tausende Fans von Gaming, Anime und Popkultur treffen sich an diesem Wochenende in München auf der GG Bavaria in der Kleinen Olympiahalle. © Schimpfhauser/TAG24

In der Kleinen Olympiahalle sind seit Freitag und noch bis Sonntagabend die Tore für das breite Publikum geöffnet. Einen Tag länger als im Vorjahr.

Und auch 2025 musste die Messe bereits zum zweiten Mal umziehen, um dem Andrang gerecht zu werden.

Zum vierten Mal lockt das Event, das zunehmend von den Cosplayern immer bunter aufgewertet wird, Nerds, Fans und Neugierige an.

Darth Vader hält Kindern die Hand zu einem High Five hin, dahinter fragt sich Captain Jack Sparrow, ob Chloe Price aus "Life is Strange" Zeit für ein Selfie hätte. Es wirkt wie ein großes Familientreffen.

Streamer mit 250 Followern unterhalten sich gut gelaunt mit Streamern, die 250.000 treue Fans haben.

Sie stehen zwischen Indie-Entwicklern, die ihre aktuellen Spiele zeigen, Retro-Gamern, die mit Arcade-Automaten den nächsten Pac-Man-Meister suchen, und großen Unternehmen, die über Spiele neue Kunden gewinnen möchten. Oder sie unterhalten sich auf den Bühnen über die Szene-News.