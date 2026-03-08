Zwischen Gaming und Kostümen: GG Bavaria lockt Tausende Popkultur-Fans nach München
München - Die Atmosphäre ist ab Sekunde eins – wie gewohnt – entgegenkommend und freundlich. Dabei treffen sich auf der "GG Bavaria" in München Tausende Menschen auf engstem Raum, um ihre Liebe zu Gaming, Kunst und Anime zu feiern.
In der Kleinen Olympiahalle sind seit Freitag und noch bis Sonntagabend die Tore für das breite Publikum geöffnet. Einen Tag länger als im Vorjahr.
Und auch 2025 musste die Messe bereits zum zweiten Mal umziehen, um dem Andrang gerecht zu werden.
Zum vierten Mal lockt das Event, das zunehmend von den Cosplayern immer bunter aufgewertet wird, Nerds, Fans und Neugierige an.
Darth Vader hält Kindern die Hand zu einem High Five hin, dahinter fragt sich Captain Jack Sparrow, ob Chloe Price aus "Life is Strange" Zeit für ein Selfie hätte. Es wirkt wie ein großes Familientreffen.
Streamer mit 250 Followern unterhalten sich gut gelaunt mit Streamern, die 250.000 treue Fans haben.
Sie stehen zwischen Indie-Entwicklern, die ihre aktuellen Spiele zeigen, Retro-Gamern, die mit Arcade-Automaten den nächsten Pac-Man-Meister suchen, und großen Unternehmen, die über Spiele neue Kunden gewinnen möchten. Oder sie unterhalten sich auf den Bühnen über die Szene-News.
Familienfest zwischen Cosplay, E-Sport und Popkultur
In der Kreativ-Ecke kann man Bilder ausmalen und Buttons herstellen. Aber Achtung: Das pure Ausmalen von Vorlagen hat inzwischen zum Teil völlig neue Ebenen erreicht.
Ein Astronaut im Entchen-Kostüm wird da mit ein paar zusätzlichen Strichen zum Space-Fighter, der auf einer Laseraugen-Battle-Duck einreitet.
Noch bis Sonntagabend können sich die Fans von Videospielen, Cosplay, E-Sport und Popkultur bei der GG Bavaria in der kleinen Olympiahalle treffen.
Kleiner Tipp: Denkt daran, dass im Imbissbereich nur Kartenzahlung möglich ist. Und die Preise – die übrigens nicht von der GG Bavaria gestaltet werden – sind ordentlich gepfeffert.
Für zwei 0,5er-PET-Flaschen wird bereits zweistellig abgebucht. Aber das sollte kein Grund sein – zumal es ja andere Optionen gibt –, dieser Messe fernzubleiben. Oder schon mal den entsprechenden Socials folgt, um 2027 dabei sein zu können.
Apropos Streaming und München: Vielleicht läuft man am Sonntag ja auch der am Samstag in der Landeshauptstadt frisch gekrönten "Miss Germany 2026" über den Weg. Rose Mondy (26) zockt auf Twitch und hat dort fast 280.000 Follower.
