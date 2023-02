Alte Spiele hübsch verpackt: Das Dilemma mit der Remastered-Welle

Wenn man sieht, wo die Reihe mit "Tales of Arise" heute steht, wäre ein Remake wohl die bessere Idee gewesen. Dass so etwas richtig gut funktionieren kann, dürfte spätestens das " Dead Space Remake " gezeigt haben.

Hier wäre es für einen Preis von 40 Euro zumindest gerechtfertigt gewesen, das Spin-off "Tales of Symphonia: Dawn of the New World" mit reinzupacken - aber Pustekuchen.

Dann gibt es aber auch Spiele wie "Tales of Symphonia Remastered". Das 2003 erschienene Rollenspiel zählt zu einem der besten Teile der Reihe, hat im Kern also auch eine Qualität wie "Metroid Prime".

"Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion" ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie gute "Remastered"-Spiele aussehen müssen. © Square Enix

Doch wenn wie im Fall von "Tales of Symphonia" gute Spiele als Remastered nicht recht funktionieren, wie sieht es dann erst bei Titeln aus, die im Original schon keine Wucht waren? "Final Fantasy: Crystal Chronicles" beispielsweise war repetitiv, nicht gerade hübsch und schlicht und ergreifend langweilig.

Das "Remastered" konnte fast nur in die Hose gehen, hatte zum Start aber auch noch mit Multiplayer-Problemen zu kämpfen. Square Enix wird es vermutlich nicht stören, denn einige Leute hatten für ein mittelmäßiges, steinaltes Spiel noch einmal viel Geld in die Hand genommen.

Und jetzt? Es lässt sich vorher schwer abschätzen, ob ein "Remastered" gut oder schlecht wird, Sinn oder keinen Sinn ergibt. In der Regel lohnt sich ein Blick auf bereits veröffentlichte Spieletests, um möglichen Fehlkäufen aus dem Weg zu gehen. Im Falle von "The Last of Us" hatte in meinen Augen nicht einmal das Remake Sinn ergeben, obwohl es ein fantastisches Spiel war.

Letztendlich muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man für einen Titel, der teils nur marginal modernisiert wurde, noch einmal fast den Vollpreis auf den Tisch legen will. Und den Publishern sei zu raten, dass sie ihre ein oder andere Spieleperle vielleicht etwas mehr zu schätzen wissen, bevor man sie lieblos noch einmal auf den Markt wirft.