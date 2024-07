Im August kommen einige richtig dicke Spiele-Bretter raus!

Entsprechend bürgt ihr Name für Qualität und mit "Dustborn" kommt am 20. August ein vielversprechendes Indie-Game auf den Markt - mit ungewohnter Grafik.

Quantic Dream versucht sich nun auch - neben der Entwicklung von starken Story-Titeln wie "Heavy Rain", "Detroit: Become Human" und "Beyond: Two Souls" - auch im Publishing.

Kann Sonys neuer Shooter am Ende vielleicht doch überzeugen? © Firewalk Studios/Sony Interactive Entertainment

Eigentlich läuft es für PlayStation-Hersteller Sony richtig gut. Mit Titeln wie "God of War", "Spider-Man" oder "The Last of Us" sorgen die Japaner immer wieder für Begeisterung bei Spielern und Kritikern zugleich und zeigen, dass Games mit Story-Fokus noch immer einen Platz haben. Mit der Übernahme von "Destiny"-Entwickler Bungie und dem Release von "Helldivers 2" hat das Unternehmen jedoch auch deutlich gemacht, dass es auf dem Markt der "Games as a Service" Fuß fassen will.

"Concord" scheint nun der nächste Schritt innerhalb dieser Entwicklung zu sein. Dabei macht das Spiel gar keinen Hehl aus seinen Vorbildern und zeigt bereits in ersten Trailern, dass hier fleißig von "Overwatch", "Destiny" und Co. abgeschaut wurde. Selbst die Helden, die diesen Hero-Shooter ausmachen, wirken, als hätte hier jemand ziemlich unbeholfen die "Guardians of the Galaxy" abgekupfert.

Die ersten Reaktionen auf die Enthüllung von "Concord" fielen entsprechend negativ aus, zumal Sony für seinen Ideenklau auch noch satte 40 Euro verlangt und das Spiel nicht mal als Free-to-play anbietet. Das sorgte sogar bei uns für Überraschung.

Ob der Shooter, in dem zwei Teams mit je fünf Mann gegeneinander antreten, am Ende zumindest durch sein Gameplay überzeugen kann, werden wir ab dem 23. August erfahren.

