"EA Sports F1 24" im Test: Mit kleinen Schritten wieder in die Poleposition

Magdeburg - EA Sports und Codemasters bringen, wie inzwischen gewohnt, in jährlichem Abstand ein neues Game zur Formel 1 heraus. Was in "F1 24" anders ist und bei Fans für Diskussionen sorgt, erfahrt Ihr im TAG24-Test.

Legenden wie James Hunt (†45) können für die Fahrerkarriere ausgewählt werden. © Screenshot/EA Sports F1 24

In diesem Jahr haben die Entwickler wieder auf einen Storymodus in der Karriere verzichtet. "Braking Point", so der Name, scheint in einem Abstand von zwei Jahren zu kommen und zu gehen.

Dafür können Spieler den Verlauf ihrer eigenen Formel-1-Karriere bestimmen.

Dies ist mit einem selbst gestalteten Fahrer oder dem realen Abbild eines aktuellen oder ehemaligen F1- und F2-Fahrers ("Legende") möglich.

Wer einen realen Fahrer auswählt, wird unter anderem am Ende eines jeden Rennens echte aufgezeichnete Funksprüche von ihm hören. So meldet sich zum Beispiel nach einem anstrengenden Rennen in den engen Gassen von Monaco ein erschöpfter Charles Leclerc am Team-Radio zu Wort.

Neu sind zudem geheime Treffen mit Vertretern anderer Teams. Wird ein Team auf Euch aufmerksam, könnt Ihr mitten in der Saison einen neuen Vertrag aushandeln und damit den Rennstall wechseln.