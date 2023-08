"Foamstars" auf der Gamescom angespielt: Mehr als nur Schaumschlägerei

Köln/Magdeburg - Bunt, schrill und fulminant – so lässt sich der neue 4-vs.-4-Shooter "Foamstars" des japanischen Videospiel-Herstellers "Square Enix" am besten beschreiben. Das Spiel wurde erst vor wenigen Wochen vorgestellt und TAG24 konnte während der Gamescom bereits in einigen Runden gegen andere Spieler antreten.