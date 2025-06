Wie lange lassen sich Fans das noch gefallen? "EA Sports F1 25" im Test

Magdeburg - Getreu dem Motto: "Neues Jahr, neues F1 Spiel" erscheint so sicher wie das Amen in der Kirche jedes Jahr ein neues Spiel zur Formel 1 . Können dabei vor allem Fans des Motorsports auf spannende Neuerungen hoffen? Unser TAG24-Test klärt auf.

Und ohne zu viel zu verraten: In diesem Jahr müssen Fans von des Story-Modus in vielerlei Hinsicht Abschied nehmen.

Die Story knüpft da an, wo sie 2023 aufgehört hat. Als Spieler versetzt man sich in die Lage der Fahrer und Manager des fiktiven Teams "Konnersport". Es müssen währenddessen nicht nur sorgfältige Entscheidungen über Sponsoren und das Wohlergehen der Fahrer getroffen, sondern auch Siege eingefahren werden.

Und in diesem Jahr ist es nicht anders. "F1 25" macht es sich dafür auch leicht. Denn was im Vorjahr von vielen Spielern vermisst wurde, ist im 25er-Titel endlich wieder dabei. Die Rede ist vom Story-Modus "Braking Point".

Der Funkspruch des Ingenieurs wird auch mit Untertitel eingeblendet (siehe Bildrand unten). Jedoch folgten keine Infos wie angekündigt. Der Satz wiederholte sich stattdessen immer wieder. © Screenshot/Codemasters/EA Sports F1 25

Wer die Königsklasse des Motorsports verfolgt, wird den Zusammenhang zwischen Hollywood-Schauspieler Brad Pitt (61) und der Formel 1 verstehen. Schließlich kommt man aufgrund vieler Social-Media-Beiträge und Werbekampagnen während der TV-Übertragungen nicht drumherum.

In diesem Jahr erscheint ein F1-Kinofilm, in dessen Hauptrolle der zweifache Oscarpreisträger schlüpft. So ist es in "F1 25" möglich, in die von Pitt verkörperte Figur Sonny Hayes zu schlüpfen und Szenen des Blockbusters nachzuspielen.

Diese werden allerdings erst im Laufe der Zeit und nach Veröffentlichung des Kinofilms freigeschaltet.

Apropos Schauspieler: Sascha Roos (53) kommentiert die F1-Übertragung bei Sky und leiht seit geraumer Zeit auch dem F1-Spiel seine Stimme. In diesem Jahr bekommt er einen prominenten Kollegen an die Seite gestellt. Der ehemalige F1-Fahrer Timo Glock (43) sorgt diesmal als TV-Experte für fachkundige Sprüche.

Es ist unglaublich zu hören, wie Roos es schafft, die doch nur virtuellen Rennszenen an der heimischen Spielekonsole oder dem PC mit einer extrem überzeugenden Leistung herüberzubringen. Wer die Formel 1 bei Sky schaut, wird keinen Unterschied merken.

Timo Glock hingegen benötigt noch etwas Schauspielunterricht. Seine Kommentare wirken zu sehr abgelesen und künstlich.