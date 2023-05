Lego 2K Drive im Test: Mario Kart und Forza Horizon mit Klemmbausteinen

Magdeburg - Die Klemmbaustein-Welt von Lego hat sich seit vielen Jahren auch in digitaler Form auf dem Computer und Spielekonsolen bewährt. TAG24 hat sich die neueste Kreation für Euch angeschaut.

Neben klassischen Rennen gibt es auch herausfordernde Nebenmissionen. © 2K Games

Nach Abenteuerspielen aus der Welt von Star Wars oder Comic-Helden des Marvel-Universums wagt sich der Steinchenhersteller aus Dänemark mal wieder an ein Rennspiel.

Zuletzt ging man eine Kooperation mit Microsofts Forza Horizon ein und machte dort die Open World mit Lego-Autos unsicher. Nun hat man wohl Blut geleckt und wagt, mit "Lego 2K Drive" ein eigenes Open-World-Rennspiel auf die Beine zu stellen.

Während man bei dem Lego-Addon für Forza Horizon 4 noch den Fokus auf realistisches Fahrverhalten gelegt hat, ist 2K Drive ein komplettes Arcade-Rennspiel. Man könnte sagen, dass es ein Mix aus Forza Horizon und Mario Kart ist.

Das Renngeschehen findet in der Spielwelt "Bricklandia" statt. Es gibt verschiedene Gebiete mit unterschiedlichen Vegetationen. Eure Fahrzeuge könnt ihr in der Wüste, in den Bergen oder auch auf dem Wasser ausfahren. Kein Wunder: Denn das Herzstück des Spieles ist der nahtlose Wechsel von Fahrzeugen für verschiedene Bodenverhältnisse.

Egal, ob auf Straßen, unebenem Gelände oder zu Wasser: Wechselt ihr den Untergrund, transformiert sich Euer Fahrzeug im Nu.