"Monster Hunter Now" angespielt: Virtuelle Monsterjagd in der realen Welt

Köln/Magdeburg - Die Gamescom in Köln öffnete in den vergangenen Tagen ihre Pforten . Mit ihr strömten Gamer und Journalisten aus aller Welt in die Messehallen, um die neusten Titel anspielen zu dürfen. Mit dabei war auch das neue Smartphone-Spiel aus dem Monster-Hunter-Universum, welches sich TAG24 schon vorab genauer anschauen durfte.

Die Bewegungssteuerung erfolgt über GPS und erfordert, dass Spieler sich tatsächlich zu verschiedenen Orten in der realen Welt begeben müssen. Dieses Konzept überträgt der Entwickler nun auf sein neuestes Werk: Monster Hunter Now.

Spieler sollen dabei Pokémon in der realen Welt finden, fangen und trainieren können. Hierfür dient das Kartenmaterial, wie man es zum Beispiel von Google Maps kennt, als Grundlage.

Das Spiel stammt vom US-amerikanischen Entwicklerstudio Niantic, welches seine neueste Umsetzung mit dem Namen "Monster Hunter Now" den Besuchern präsentiert. Der Entwickler ist vor allem für sein 2016 erschienenes Handyspiel "Pokémon GO" bekannt.

Ziel in Monster Hunter Now: Monster bekämpfen und seine Ausrüstung verbessern © Niantic

Das neue Smartphone-Spiel erscheint am 14. September für Android und iOS und basiert auf dem bekannten und beliebten Spiel "Monster Hunter".

In Monster Hunter schlüpfen Spieler in die Rolle von Jägern, die in einer offenen Spielwelt riesige Monster jagen und bekämpfen müssen, um Ressourcen zu sammeln und ihre Ausrüstung zu verbessern. Die Spiele zeichnen sich vor allem durch die herausfordernden Kämpfe, taktisches Vorgehen und kooperative Mehrspielermodi aus.

Der Wunsch nach einem Smartphone-Spiel wuchs bei Spielern und Entwicklern gleichzeitig, sagte Chief Product Officer Kei Kawai gegenüber TAG24: "Anfangs war es nur eine kleine Idee, verschiedene Jäger in einer Stadt zusammenzubringen, um gemeinsam gegen große Monster anzutreten. Doch aus einer kleinen Idee wurde eine immer größere. Auch Fans der Spielereihe haben danach gefragt. Unser erster Prototyp ist vier bis fünf Jahre her. Jetzt stehen wir kurz vor der Veröffentlichung."

Weil ebenfalls Kartenmaterial der echten Welt genutzt wird, werden dem Erkundungsdrang des Spielers keine Grenzen gesetzt.

Anders als in den Konsolen- und Videospielen, müssen die Monster nicht erst in einer virtuellen Wildnis gesucht werden. Sie erscheinen direkt in einem gewissen Radius um den Spieler herum.