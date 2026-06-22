Neues GTA-Cover macht junge Latina zum Star: "OMG, das ist mein Foto!"

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Die Venezolanerin Gabriela Chiquin sieht der Frau auf dem Cover des Videospiels GTA 6 sehr ähnlich.

Von Malte Kurtz

New York (USA) - Die Ähnlichkeit mit einer Frau auf dem jüngst veröffentlichten Cover des sehnsüchtig erwarteten Videospiels "Grand Theft Auto VI" (GTA6) hat einer Frau aus Südamerika unverhoffte Aufmerksamkeit beschert.

Im Netz wurde umfassend nach der unten links abgebildeten Frau gesucht.
Im Netz wurde umfassend nach der unten links abgebildeten Frau gesucht.  © Rockstar Games

Ende der vergangenen Woche hatte der Videospielentwickler "Rockstar Games" bekannt gegeben, dass Zocker GTA 6 ab dem 25. Juni vorbestellen können und zugleich das offizielle Cover-Bild veröffentlicht. Eine darauf abgebildete Frau entfachte eine große Suchaktion im Netz.

Die animierte Version trägt brünettes lockiges Haar, zwei große Ohrringe, ein Unterlippenpiercing sowie ein grünes Crop Top, das ihren weißen Bikini leicht verdeckt - und ist bald in der unteren linken Ecke auf der Videospielhülle von GTA 6 zu finden.

Es dauerte nicht lang, da hatte sich in den sozialen Medien ihr reales Pendant gefunden: die venezolanische DJane und Influencerin Gabriela Chiquin.

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Chiquin selbst reagierte umgehend und teilte etliche Beiträge, in denen sie als GTA-Girl betitelt wurde. Unter einen Post auf X schrieb sie etwa: "OMG, das ist mein Foto".

Gabriela Chiquin: Diente sie als Vorlage für das Cover von GTA 6?

Die Venezolanerin Gabriela Chiquin sieht dem Cover-Girl sehr ähnlich.
Die Venezolanerin Gabriela Chiquin sieht dem Cover-Girl sehr ähnlich.  © Instagram/@chiquin__

Besonders ein Bild auf Chiquins Instagram-Kanal aus dem Jahr 2024 weist eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem virtuellen GTA-Charakter auf. Auch sie trägt darauf brünett-gelocktes Haar und ein grünes Top über einem weißen Bikini.

Da sich ein Rechtschreibfehler auf ihrem Oberteil eingeschlichen hat ("College Leage" statt richtigerweise "College League"), wurde bereits spekuliert, ob das "reale" Cover-Girl hier mit künstlicher Intelligenz nachgeholfen haben könnte.

Ungeachtet dessen: Sieht man über das fehlende Piercing sowie das nicht vorhandene Oberschenkel-Tattoo hinweg, kann man eine optische Ähnlichkeit auf den ersten Blick nicht leugnen.

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Auch anhand weiterer Instagram-Bilder könnte man meinen, die Venezolanerin habe für Rockstar Games als Vorlage gedient. Vor allem die Pose - ein Arm hinter dem Kopf - scheint Chiquin auf einer Vielzahl an Bildern perfektioniert zu haben.

Ob dies tatsächlich der Fall war, ist natürlich nicht bekannt. Aber: bereits im ersten Trailer zu GTA 6 haben die Entwickler mehrere Szenen aus der realen Welt in ihrer Videospielwelt dargestellt.

Titelfoto: Bildmontage: Rockstar Games, Instagram/@chiquin__

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