Neues GTA-Cover macht junge Latina zum Star: "OMG, das ist mein Foto!"

New York (USA) - Die Ähnlichkeit mit einer Frau auf dem jüngst veröffentlichten Cover des sehnsüchtig erwarteten Videospiels "Grand Theft Auto VI" (GTA6) hat einer Frau aus Südamerika unverhoffte Aufmerksamkeit beschert.

Im Netz wurde umfassend nach der unten links abgebildeten Frau gesucht. © Rockstar Games

Ende der vergangenen Woche hatte der Videospielentwickler "Rockstar Games" bekannt gegeben, dass Zocker GTA 6 ab dem 25. Juni vorbestellen können und zugleich das offizielle Cover-Bild veröffentlicht. Eine darauf abgebildete Frau entfachte eine große Suchaktion im Netz.

Die animierte Version trägt brünettes lockiges Haar, zwei große Ohrringe, ein Unterlippenpiercing sowie ein grünes Crop Top, das ihren weißen Bikini leicht verdeckt - und ist bald in der unteren linken Ecke auf der Videospielhülle von GTA 6 zu finden.

Es dauerte nicht lang, da hatte sich in den sozialen Medien ihr reales Pendant gefunden: die venezolanische DJane und Influencerin Gabriela Chiquin.

Chiquin selbst reagierte umgehend und teilte etliche Beiträge, in denen sie als GTA-Girl betitelt wurde. Unter einen Post auf X schrieb sie etwa: "OMG, das ist mein Foto".