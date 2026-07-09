Es fühlt sich genau wie damals an! Geht an Bord des wunderschönen Fanlieblings!
Karibik - Mit "Assassin's Creed Black Flag Resynced" hat Ubisoft einen absoluten Fanliebling der erfolgreichen "Assassin's Creed"-Reihe in neuem Glanz auf den aktuellen Konsolen erstrahlen lassen. Warum gerade Kenner des Originals aus dem Jahr 2013 schnell wohlwollende Nostalgie-Gefühle bekommen werden, erfahrt Ihr im TAG24-Test.
"Black Flag" war eines der ersten Spiele, die ich damals auf der PS4 gespielt habe. Und obwohl ich zuvor noch nicht wirklich viel mit "Assassin's Creed" anfangen konnte, hatte mich der Teil sofort gepackt.
Als Pirat mit eigenem Schiff durch die wunderschöne Karibik segeln, Schätze erbeuten und zahlreiche englische und spanische Soldaten über Bord springen lassen, hat sich einfach fantastisch angefühlt.
Klar, im Kern steckte das oft repetitive Gameplay der Reihe, doch das war fast egal. Denn nach der Arbeit einfach ein paar Stunden in den Urlaubs-Flair eintauchen, hat ohne Ende Laune gemacht.
Und tatsächlich ist das auch heute noch so. "Resynced" ist fast schon zu genau beim Kopieren der alten Formel. Die Schiffskämpfe mit der Jackdaw fühlen sich noch immer fummelig und teils unkoordiniert an. Die Kämpfe reichen von viel zu leicht bis hin zu Gegnern, die im "Matrix"-Stil all Euren Angriffen ausweichen. Alles wie gehabt.
Aber genau das macht auch irgendwie den Charme des Titels aus.
"Assassin's Creed Black Flag Resynced": Überschaubares Gameplay
Denn im Vergleich zu "Shadows", dem letzten offiziellen Teil der Reihe, fühlt sich alles einfach etwas altbacken an. Das Upgrade-System ist limitierter, die Karte überschaubarer. Die Aufträge linear, stets erpicht darauf, Euch nach und nach an neue Gameplay-Punkte heranzuführen.
So lernt Ihr irgendwann, Haie zu jagen, Euch eine Flotte aus verschiedenen Schiffen zusammenzustellen, die Ihr auf einzelne zeitbasierte Missionen schicken könnt, und verschiedene Pfeilarten einzusetzen, um Eure Gegner noch effektiver auszuschalten.
Die Story ist dabei schnell erklärt und dreht sich rund um den Freibeuter Edward Kenway, der möglichst effektiv zu Ruhm und Reichtum kommen möchte und dabei Bekanntschaft mit Templern und den titelgebenden Assassinen macht.
Kein extrem tiefgründiges Wirrwarr, keine schwer zu erlernenden Aspekte des Gameplays: einfach durch die Gegend segeln, Forts zerstören, Lager ausrauben und staunen, wie toll das alles, gerade auf der PS5 Pro aussieht. Es wirkt einfach nichts überladen.
Wer genau das möchte und schon früher Fan des Titels war, bekommt die volle Packung Nostalgie geliefert.
Fazit zu "Assassin's Creed Black Flag Resynced"
Ich hatte tatsächlich kurz Schwierigkeiten, wieder in mein zweitliebstes "Assassin's Creed" nach "Rogue" hineinzufinden. "Black Flag" wirkte im Vergleich zu "Shadows" irgendwie aus der Zeit gefallen, sah vor den ersten Patches an manchen Stellen auch einfach nicht gut aus. Doch nach kurzer Zeit begriff ich, dass die limitierte Art des Gameplays irgendwo den damaligen Charme extrem gut einfängt.
Denn heute wie vor 13 Jahren fühlt es sich einfach toll an, mit seinem aufgemotzten Schiff durch die Karibik zu segeln, die Inselgruppen zu bestaunen, die einfach Urlaubsfeeling erzwingen, während die Crew fröhlich Shantys trällert. Nicht umsonst ist "Black Flag" ein absoluter Fanliebling. Und mit Sicherheit kommen durch das Remake jetzt noch einige Anhänger dazu.
Titelfoto: Ubisoft Montreal