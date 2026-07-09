09.07.2026 07:00 Es fühlt sich genau wie damals an! Geht an Bord des wunderschönen Fanlieblings!

Assassin's Creed Black Flag Resynced ist das Remake des 2013 erschienenen Action-Adventures von Ubisoft. Ein absoluter Fanliebling, der heute noch überzeugt.

Von Michi Heymann

Karibik - Mit "Assassin's Creed Black Flag Resynced" hat Ubisoft einen absoluten Fanliebling der erfolgreichen "Assassin's Creed"-Reihe in neuem Glanz auf den aktuellen Konsolen erstrahlen lassen. Warum gerade Kenner des Originals aus dem Jahr 2013 schnell wohlwollende Nostalgie-Gefühle bekommen werden, erfahrt Ihr im TAG24-Test.

Sieht das toll aus! "Assassin's Creed Black Flag Resynced" hat an einigen Stellen grafisch einiges auf dem Kasten. Da kann man nur stehenbleiben und staunen. © Ubisoft Montreal "Black Flag" war eines der ersten Spiele, die ich damals auf der PS4 gespielt habe. Und obwohl ich zuvor noch nicht wirklich viel mit "Assassin's Creed" anfangen konnte, hatte mich der Teil sofort gepackt. Als Pirat mit eigenem Schiff durch die wunderschöne Karibik segeln, Schätze erbeuten und zahlreiche englische und spanische Soldaten über Bord springen lassen, hat sich einfach fantastisch angefühlt. Klar, im Kern steckte das oft repetitive Gameplay der Reihe, doch das war fast egal. Denn nach der Arbeit einfach ein paar Stunden in den Urlaubs-Flair eintauchen, hat ohne Ende Laune gemacht. Gaming Zu wenige Mitarbeiter wegen "GTA 6"-Release: Firma stellt Betrieb komplett ein Und tatsächlich ist das auch heute noch so. "Resynced" ist fast schon zu genau beim Kopieren der alten Formel. Die Schiffskämpfe mit der Jackdaw fühlen sich noch immer fummelig und teils unkoordiniert an. Die Kämpfe reichen von viel zu leicht bis hin zu Gegnern, die im "Matrix"-Stil all Euren Angriffen ausweichen. Alles wie gehabt. Aber genau das macht auch irgendwie den Charme des Titels aus.

"Assassin's Creed Black Flag Resynced": Überschaubares Gameplay

Die einzelnen Städte wirken bei Weitem nicht so überladen wie in anderen Teilen der Reihe. Dadurch hat man das Gefühl, schnell wieder lossegeln zu können. © Ubisoft Montreal Denn im Vergleich zu "Shadows", dem letzten offiziellen Teil der Reihe, fühlt sich alles einfach etwas altbacken an. Das Upgrade-System ist limitierter, die Karte überschaubarer. Die Aufträge linear, stets erpicht darauf, Euch nach und nach an neue Gameplay-Punkte heranzuführen. So lernt Ihr irgendwann, Haie zu jagen, Euch eine Flotte aus verschiedenen Schiffen zusammenzustellen, die Ihr auf einzelne zeitbasierte Missionen schicken könnt, und verschiedene Pfeilarten einzusetzen, um Eure Gegner noch effektiver auszuschalten. Die Story ist dabei schnell erklärt und dreht sich rund um den Freibeuter Edward Kenway, der möglichst effektiv zu Ruhm und Reichtum kommen möchte und dabei Bekanntschaft mit Templern und den titelgebenden Assassinen macht. Gaming Von episch bis märchenhaft: Diese Spiele bringen Euch durch den Sommer Kein extrem tiefgründiges Wirrwarr, keine schwer zu erlernenden Aspekte des Gameplays: einfach durch die Gegend segeln, Forts zerstören, Lager ausrauben und staunen, wie toll das alles, gerade auf der PS5 Pro aussieht. Es wirkt einfach nichts überladen. Wer genau das möchte und schon früher Fan des Titels war, bekommt die volle Packung Nostalgie geliefert.

Freibeuter Edward Kenway ist scharf auf Reichtum und Ruhm. Glücklicherweise lässt sich im Piraten-Zeitalter in der Karibik da einiges machen. © Ubisoft Montreal

Fazit zu "Assassin's Creed Black Flag Resynced"