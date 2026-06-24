Vorbestellung ab Mitternacht möglich: So teuer wird "GTA 6"

New York - Um Mitternacht dürften bundesweit die Internetleitungen heiß laufen, denn ab dann kann der Videospiel-Blockbuster "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) offiziell vorbestellt werden. Inzwischen steht auch fest, wie viel der Spaß kosten soll.

So sieht das Cover des neuen GTA-Teils aus. © Rockstar Games

Auf diese Nachricht haben Millionen Gamer so lange gewartet: "Rockstar Games freut sich bekannt zu geben, dass die Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI am 25. Juni 2026 um Mitternacht (Ortszeit) beginnen werden", schrieb der Videospielentwickler in einer Mitteilung am Mittwoch.

Die Version wird zunächst für die Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Im Vorfeld waren in den sozialen Medien bezüglich des Preises für GTA 6 bereits die Emotionen hochgekocht. Viele Fans der Reihe sahen aufgrund der hohen Entwicklungskosten (rund 1,3 Milliarden Euro) sowie des Spielumfangs bereits Kosten von über 100 Euro auf sich zukommen.

Ganz so schlimm scheint es offenbar nicht zu werden, denn Rockstar Games gab zugleich die Preise für Standard- und Ultimate-Version des neuesten GTA-Ablegers bekannt, der am 19. November dann auch im Ladenregal zu finden sein soll.

Laut Mitteilung wird die Standard-Edition von GTA 6 in den USA 79,99 US-Dollar kosten. Die Ultimate-Version mit einigen hauptsächlich kosmetischen Zusatzinhalten gibt's für 20 Dollar mehr und kostet 99,99 Dollar. Wer jetzt aber in Euro umrechnet und sich über die augenscheinlich niedrigeren Preise hierzulande freut, sollte aufpassen.