08.06.2026 05:00 Von episch bis märchenhaft: Diese Spiele bringen Euch durch den Sommer

In den vorigen Monaten sind einige Spiele erschienen. In den Sommermonaten ist jetzt vielleicht mal Zeit, diese auszuprobieren.

Von Tino Hahner, Enrico Glazner

Leipzig - 2026 ist fast schon wieder zur Hälfte vorbei. In den Sommermonaten hat man durchaus etwas mehr Zeit, um sich auf der Couch ein paar Videospiele zu gönnen. TAG24 gibt Euch eine kleine Auswahl, was Ihr in den vergangenen Wochen vielleicht verpasst haben könntet.

Saros

"Saros" wird Euch bis an Eure Grenzen bringen, was Geschwindigkeit und gute Reflexe angeht. Darauf müsst Ihr Euch definitiv einstellen. © Housemarque Housemarque hat mit "Returnal" vor ein paar Jahren ein echtes Brett abgeliefert. Der Rogue-lite-Shooter war eine absolute Überraschung, forderte schnelle Reflexe, um den zahlreichen Euch entgegenfliegenden Kugeln auszuweichen. "Saros" schlägt quasi in dieselbe Kerbe rein. Vermutlich hätte man das Spiel auch einfach "Returnal 2" nennen können, aber man wollte mit der neuen IP wohl gänzlich neue Ableger gewinnen, die dann vielleicht nachträglich noch Lust auf das Next-Gen-Erstlingswerk bekommen könnten. Vereinfacht lässt sich sagen, dass auch "Saros" eine absolute Wucht ist. Über mehrere Biome hinweg, die Ihr nach dem Besiegen eines Bosses betreten dürft erhaltet Ihr neue Fähigkeiten, erlebt eine bis zum Schluss eher kryptische Story mit und werdet vor allen Dingen enorm viel Adrenalin ausschütten. Gaming "007 – First Light" im Test: Noch nie war es cooler, James Bond zu sein Denn der Shooter ist zwar nie unfair, verlangt aber definitiv gute Reflexe und Durchhaltevermögen von Euch. Aber Entwarnung: "Saros" ist deutlich einsteigerfreundlicher, als es noch "Returnal" war. Durch einen üppigen Fähigkeitsbaum, der zahlreiche permanente Upgrades beinhaltet, wird auch der vermeintlich stärkste Endgegner irgendwann ziemlich leicht besiegbar. Spaß werdet Ihr trotzdem viel haben, garantiert.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

"Zelda" im Look von "Octopath Traveler"? Genau das bekommt Ihr in "The Adventures of Elliot" geboten. © Square Enix Hilfe, sieht das schön aus. "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" ist quasi "Zelda" im "Octopath Traveler"-Look. Als Elliot, der vom König selbst beauftragt wurde, die Welt vor den bösen Machenschaften seines ehemaligen Stabschefs zu retten, reist Ihr durch die Vergangenheit, besucht Dungeons, erlegt Bosse und staunt an jeder Ecke, wie toll das alles aussieht. Die Kämpfe laufen dabei nicht rundenbasiert ab, sondern ganz wie eben beim berühmten Nintendo-Vertreter schwingt der Held seine Waffen actionbasiert durch die Arenen. Gaming Kampf im Weltraum: Hier entscheidet Ihr selbst, wie viele Menschen überleben! Das funktioniert alles sehr gut. An jeder Ecke gibt es Schatztruhen zu plündern, Nebenaufträge zu lösen und den Geschichten der verschiedenen Bewohner zu lauschen. Dass Square nicht schon früher darauf gekommen ist, die hauseigene HD-2D-Grafik für so ein Spiel zu nehmen, ist fast schon verwunderlich.

Yoshi and the Mysterious Book

Zuckerschock! Die Welt von "Yoshi and the Mysterious Book" könnte bunter nicht sein. © Nintendo Euch dürstet es nach klassischer Jump-'n'-Run-Kost und das letzte "Mario"-Spiel ist schon viel zu lange her? Da müsste ja ein neuer "Yoshi"-Ableger genau zur richtigen Zeit kommen. Doch Vorsicht, falls Ihr mit dieser Erwartungshaltung rangeht, werdet Ihr vermutlich enttäuscht werden. "Yoshi and the Mysterious Book" setzt nämlich eher auf kindliche Erkundung. Auf den Seiten des sprechenden Buchs namens Enzo gibt es nämlich allerhand Geheimnisse zu entdecken, doch herausfordernd ist das quasi zu keinem Zeitpunkt. Es gibt kein klassisches Game Over wie zum Beispiel in "Yoshi's Island", sondern vielmehr ein absolut entschleunigtes Herausfinden, was welche Wirkung auf die im Buch befindlichen Gegebenheiten hat. Ein Beispiel? Schon im ersten Level sollt Ihr die Eigenschaften einer Blume erkunden. Was passiert, wenn Yoshi sie frisst? Was passiert, wenn sie Wasser abbekommt? Und so weiter. Nach Abschluss des Levels gibt es dann die Analyse, ob Ihr alles gefunden habt. Dass sich das Spiel eher an die jüngere Zielgruppe richtet, wird auch in jedem Moment klar. Falls Ihr aber genau so einen Titel sucht, dann greift zu.

Destiny 2

Mit "Monument of Triumph" erhält "Destiny 2" am Dienstag sein letztes Update. Zeit, sich noch einmal würdig von dem Shooter zu verabschieden und Bungie doch noch zur Entwicklung von "Destiny 3" zu bewegen! © Bungie Ihr fragt Euch wahrscheinlich, was "Destiny 2" an dieser Stelle zu suchen hat, immerhin ist Bungies Loot-Shooter längst kein neues Spiel mehr. Und tatsächlich ist es sogar so, dass D2 am Dienstag, 9. Juni, sein letztes Update erhalten und das Studio dann den Live-Service einstellen wird. Das hier soll kein Beitrag über die Hintergründe dessen sein. Falls Ihr Euch darüber informieren wollt, lest den TAG24-Artikel zur Ankündigung des letzten Updates oder schaut Euch ein Video an, das Videospiel-Journalist Jason Schreier über das Ende von "Destiny" veröffentlicht hat. Sehr zu empfehlen! Dieser Beitrag soll "Destiny"-Spieler vielmehr dazu auffordern, den Loot-Shooter am 9. Juni - und auch danach - noch einmal anzuwerfen. Die "Destiny"-Community versucht gerade händeringend, Sony und Bungie umzustimmen und sie idealerweise sogar zur Entwicklung eines "Destiny 3" zu bewegen. Der Hashtag #WeWantD3 trendet bereits seit einigen Tagen, eine Petition auf change.org hat inzwischen über 360.000 Unterschriften gesammelt und als Sony unlängst seine neuesten Spiele mit einem Livestream ankündigte, fluteten Fans den Stream ebenfalls mit Rufen nach "Destiny 3".