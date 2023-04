Pilgerstätte für Gamer: Festival "Caggtus" startet auf der Leipziger Messe

Leipzig - An diesem Wochenende pilgern wieder tausende Spiele-Begeisterte nach Leipzig . Zum ersten Mal findet dort die "Caggtus" statt. Ein Festival rund ums Zocken und die Gaming-Kultur.

Auf verschiedenen Bühnen wird diskutiert, gefeiert und gespielt. © Robert Lilge/TAG24

Die Leipziger Messe und Gaming-Events? Da war doch was! Schon Anfang der 2000er war das Messegelände Austragungsort der "Games Convention". Die Veranstaltung entwickelte sich damals so stark, dass sie wegen Platzmangel umziehen musste und 2009 in Köln den neuen Namen "Gamescom" bekam.

Doch noch immer ist das Interesse an einem Gaming-Event in und um Leipzig stark gefragt, sagte der Projektdirektor Constantin Strobel gegenüber TAG24. Zuletzt fand ein solches Event im Jahr 2020 statt, ehe die Corona-Pandemie für einen Lockdown sorgte.

Dort etablierte sich auch ein Kaktus als inoffizielles Maskottchen, welcher nun für den Namen des Festivals verantwortlich ist.

Das Event ist auf zwei Hallen aufgeteilt. In einer dieser Hallen befindet sich die "Lan-Area" mit 1500 vernetzten Teilnehmern, die gegeneinander in verschiedenen Computerspielen antreten. "Mit der Anzahl der Teilnehmer an der Lan-Party sind wir damit Deutschlands größte. Darauf sind wir auch stolz", betonte Strobel. Alle vorhandenen Sitzplätze wurden im Vorfeld reserviert.

Wer Unterhaltung sucht, findet diese in der "Entertainment-Area". Dort befinden sich diverse Bühnen mit einem Programmplan und neben Spiele-Präsentationen auch interaktive Stände.

Sogenannte Casemodder stellen ihre selbst kreierten Computergehäuse vor und Cosplayer zeigen, wer das beste Kostüm seiner Lieblings-Figur aus Film und Games nachgestellt hat.

Bekannte Streamer und Influencer senden live von dem Festival und stehen für Autogramme zur Verfügung.