Das neue Playstation-Exklusive Stellar Blade löst in mir leider gar nichts aus

Leipzig - 2023 wurden wir quasi im Monatstakt mit neuen Knallergames versorgt. Das aktuelle Jahr hat bislang nicht ganz so viel zu bieten. "Stellar Blade" möchte nun wieder für ein Highlight sorgen und mit rasanter Action die Spieler in seinen Bann ziehen. Ob das geklappt hat, soll der Test verraten.

Schon in der Demo beschwerten sich einige Spieler darüber, wie offensichtlich Heldin Eve ihre Kurven in "Stellar Blade" präsentiert. © Sony/Shift Up

Heutzutage ist es fast schon zur absoluten Seltenheit geworden, dass Spiele bestimmte Mechaniken komplett neu erfinden. Alles hat man im Laufe der Jahre ja irgendwo doch schon einmal gesehen.

Ein Paradebeispiel dafür ist für mich "Stellar Blade". Nichts, was der Titel zu bieten hat, gab es nicht schon einmal (teils besser) irgendwo anders.

Sei es das an Souls-Spiele angelehnte Kampfsystem, was seine Sache aber zugegeben echt gut macht. Sei es die postapokalyptische Spielwelt und die melancholische Atmosphäre, die ganz klar an "Nier" erinnert.

Oder ganz allgemein die Stimmung, die der Titel transportiert. Setzt man jemandem "Stellar Blade" vor, der keine Ahnung von dem Titel, aber schon eine langjährige Spielerfahrung hat, dann würde er bestimmt trotzdem sagen: "Ah, das kenne ich doch irgendwoher."

Das muss per se ja auch nichts Schlechtes sein, solange es eine runde Sache ist. Und ja, das ist der Titel aus dem Hause Shift Up eigentlich schon.