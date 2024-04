Neue Spiele im Mai: Es kommt wieder ein neues Super-Mario!

Leipzig - Bald ist wieder Sommer! Und traditionell kommen in den warmen Monaten nicht ganz so viele neue Spiele auf den Markt. Wir geben trotzdem eine kleine Übersicht über ein paar Neuerscheinungen.

In "Endless Ocean: Luminous" könnt Ihr mit über 500 Arten von Meeresbewohnern abtauchen. © Arika/Nintendo

Die Lebenszeit der Nintendo Switch wird vermutlich spätestens im kommenden Jahr zu Ende gehen. Als einer der letzten großen Titel wird "Endless Ocean: Luminous" wohl für die Hybrid-Konsole erscheinen.

In der Adventure-Simulation geht es für Euch unter Wasser auf Entdeckungstour. Über 500 Arten an Meeresbewohnern können entdeckt werden.

Und zwar nicht nur alleine! Bis zu 30 Spieler können sich offenbar versammeln, um gemeinsam in die Tiefe zu sinken.

Wie groß allerdings die Abwechslung sein wird, lässt sich Stand jetzt noch nicht sagen.

Womöglich ist "Endless Ocean: Luminous" als entspannende After-Work-Simulation gedacht.

Und gemütlich auf der Couch in die Wellen tauchen, hört sich gar nicht so schlecht an.

Facts: