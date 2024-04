Diese Gaming-Geheimtipps im April sind Euch sicher durch die Finger gerutscht

"Tales of Kenzera: ZAU" kann zwar nicht ganz mit dem großen Vorbild "Prince of Persia" mithalten. Genre-Freunde finden darin trotzdem gute Unterhaltung. © Surgent Studios/EA

Mit "Prince of Persia: The Lost Crown" hat ein fantastisches Spiel dem Metroidvania-Genre quasi frischen Wind eingehaucht.

"Tales of Kenzera: ZAU" von den neu gegründeten Surgent Studios würde an den Erfolg gerne anknüpfen. Das Setting ist dabei sehr unverbraucht: Euch zieht es ins afrikanische Totenreich, wo es in erster Linie darum geht, den Tod Eures Vaters zu verarbeiten.

Harter Tobak, darauf müsst Ihr Euch einstellen. Spielerisch bekommt man aber die gewohnte Kost.

Wenn auch nicht ganz so gut, wie es eben "Prince of Persia" gemacht hat. In "ZAU" wechselt Ihr zwischen verschiedenen Masken, die unterschiedliche Fähigkeiten mit sich bringen.

Das ist cool, es fehlt aber definitiv an Feinschliff und ein wirklich befriedigendes Gefühl wollte sich nicht einstellen. Freunde des Genres schauen aber trotzdem mal rein.

