"Planet Coaster 2" im Test: Dieses Spiel sorgt für verkrampfte Hände bei Konsolenspielern

Achterbahnen und Freibad: Eine gute Kombination in "Planet Coaster 2". © Frontier Developments

Und diese erschien - wie es sich inzwischen gehört - vor wenigen Tagen auf allen gängigen und potenten Plattformen. Neben dem PC dürfen sich kreative sowie wirtschaftliche Köpfe auch auf der PlayStation 5 und Xbox Series X/S austoben.

Gäbe es da nicht einen Haken: die Steuerung! Zweifellos kann man als Hobby-Parkmanager in "Planet Coaster 2" sämtliche Gestaltungen an den Fahrgeschäften, Imbissständen oder Szenerien abseits des Gehweges vornehmen. Den Möglichkeiten sind so gut wie keine Grenzen gesetzt.

Mit einem Gamepad in der Hand sorgt das Spiel allerdings für Frust. Dabei müssen öfter mehrere Tasten gleichzeitig und mehrmals gedrückt werden, was eine gewisse Fingerakrobatik voraussetzt.

Objekte lassen sich dadurch schwer platzieren und die Logik des Spiels ist öfter nicht nachvollziehbar. So muss unter anderem eine elektrische Infrastruktur aufgebaut werden, damit Fahrgeschäfte überhaupt funktionieren können.

Nicht selten werden dabei unfreiwillig Stromkästen in der Luft oder auf Bäumen platziert. Vom Bau der eigenen Achterbahnen (es gibt auch viele vorgefertigte) fangen wir erst gar nicht an zu sprechen.

Wer die Möglichkeit hat, sollte das Game lieber mit der Maus am PC spielen.