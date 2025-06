Die ersten Tage mit der Nintendo Switch 2: Soll ich die Konsole jetzt schon kaufen?

Leipzig - Am Donnerstag ist die Nintendo Switch 2 auf dem Weltmarkt erschienen. Auch TAG24 hat inzwischen einige Tage mit der Konsole verbringen dürfen. Wir verraten Euch, ob man die Spielekonsole tatsächlich schon so kurz nach Release braucht.

Alles in Kürze

Wer noch einen Händler findet, wo die Konsole verfügbar ist, muss für die Standard-Version ohne Spiel 469,99 Euro auf den Tisch legen. © Louise Delmotte/AP/dpa

Eigentlich ist die Frage simpel zu beantworten. Wer ohne Spiele wie "Super Mario" oder "The Legend of Zelda" nicht klarkommt, wird sich die Konsole eh zulegen - vorausgesetzt natürlich, man findet noch eine irgendwo im Laden.

Wer auf mehr Power unter der Haube steht, der wird wohl sowieso die noch immer grafisch und leistungstechnisch stärkeren PS5 und Xbox Series bevorzugen.

Und was macht der Sektor, der so zwischen dem Ganzen steht? Dem wird es vermutlich in erster Linie um die Spiele gehen. Und da sieht es leider ziemlich düster aus.

Bis auf "Mario Kart World", was allerdings sehr viel Laune macht, hat es Nintendo tatsächlich nicht geschafft, zum Release eine weitere hauseigene Marke zu veröffentlichen.

"Donkey Kong Bananza" kommt erst im Juli. "Metroid Prime 4 Beyond" und "Pokemon Legenden: Z-A" gar erst irgendwann später im Jahr. Das ist leider ziemlich mau.