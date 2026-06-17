Prominenter Gast bei der Gamescom: Erstmals ein Staatsoberhaupt dabei

Köln - Auf dem Level war die Gamescom noch nie: Erstmals darf die weltgrößte Computerspiele-Messe mit dem Besuch eines Staatsoberhaupts rechnen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) wird bei der Eröffnung der Gamescom dabei sein. © Annette Riedl/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) habe für die Eröffnung des Gamescom-Kongresses am 27. August zugesagt, teilten die Veranstalter in Köln mit, die Koelnmesse und der Branchenverband Game.

Steinmeier werde die Eröffnungsrede des Kongresses halten und an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, in der es um die Rolle von Games in der Demokratie geht. Danach werde der Ehrengast einen Rundgang über die Messe machen.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier die Potenziale von Games in Bereichen wie der Vermittlung demokratischer Werte in den Blick zu nehmen", sagte Game-Geschäftsführer Felix Falk (46). Der Besuch des Bundespräsidenten unterstreiche die große gesellschaftspolitische Dimension von Games.

Bei der Computer- und Videospiele-Messe Gamescom sind Jahr für Jahr Spitzenpolitiker, die sich über die Lage der Wachstumsbranche informieren.

Gaming ist im Digitalzeitalter im Trend, Deutschland spielt in dem Milliardenmarkt bislang aber nur eine Nebenrolle. Das soll sich ändern, auch dank staatlicher Fördergelder sollen sich mehr Entwickler und Produzenten (Publisher) in Deutschland ansiedeln oder ihr Geschäft ausweiten.