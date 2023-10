"Assassin's Creed: Mirage" zeigt: Es kommt nicht auf die Größe an!

Leipzig - Es ist so weit: "Assassin's Creed: Mirage" erscheint am heutigen Donnerstag weltweit auf Konsolen und PC. Bei dem rund 20-stündigen Game handelt es sich allerdings nicht um den " Valhalla "-Nachfolger, sondern lediglich um eine Art "kleinen Bruder" des Franchise und eine Überbrückung bis "Codename Red" Ende 2024. Dass sich der Kauf trotzdem lohnt, zeigt der TAG24 -Test.

Die Hauptfigur Basim Ibn Is'haq, bereits aus "Valhalla" bekannt, schlägt sich als Taschendieb durch Bagdad, als er eines Tages mitten in den Krieg zwischen den "guten" Verborgenen und dem "bösen" Orden gerät. Selbstverständlich schließt er sich den Assassinen an - und los geht die Reise.

Bei "Mirage" wird viel Wert auf Parcours, Klettern und Schleichen gelegt. © Ubisoft

Man sollte also nicht damit rechnen, neben der Hauptstory noch viele Nebenstränge und Aufgaben abhandeln zu können. Es gibt zwar die ein oder andere kleine Quest, durch die man sich Münzen oder Artefakte dazuverdienen kann, im Großen und Ganzen besitzt das Game aber einen sehr geradlinigen Fokus.

Konnte man sich in "Valhalla" und Co. noch in epische Kriege stürzen und seine Skills im Spielverlauf ins quasi Unermessliche steigern, ist man seinen Gegnern in "Mirage" rein körperlich meistens haushoch unterlegen. Die Fähigkeiten- und Rüstungsverbesserungs-Bäume sind dabei auf ein angenehm übersichtliches Minimum beschränkt.

So muss man stattdessen Assassinen-Tricks anwenden: hier ein geheimes Attentat, da ein Giftpfeil, dort eine Ablenkung. Man wird wirklich dazu ermutigt, kreativ zu werden und vollkommen aus den Schatten zu agieren - ein Element, von dem ich nicht mal wusste, wie sehr es mir in den Vorgänger-Teilen gefehlt hatte.

Ebenso wie das Spielprinzip ist auch die Story in "Mirage" sehr simpel gehalten: Man unterstützt die aufständischen Bürger bei ihrer Rebellion gegen die Regierung und den mächtigen Orden. Große Plot Twists oder komplizierte politische Intrigen sucht man hier vergeblich, der Grundton bleibt seicht und oberflächlich.