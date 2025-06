GTA-Fans sollten diesem Spiel eine Chance geben: "The Precinct" im Test

Magdeburg - Bis zum Release von " Grand Theft Auto VI " dauert es noch etwa ein Jahr. Fans der Open World und des Räuber- und Gendarm-Spiels können bis dahin einen Blick auf "The Precinct" werfen. Unser Test zeigt, was es mit dem Game auf sich hat und wie gut es geworden ist.

Eure Schicht als Polizist beginnt und endet jeden Tag auf der Wache. © Fallen Tree Games

In "The Precinct" schlüpft man allerdings nicht in die Rolle eines Gangsters, sondern völlig im Gegenteil in die Rolle eines jungen Polizisten Anfang der 1980er.

Um Euch nicht gleich zu überfordern, beginnt die Story mit für Vollblut-Polizisten unbeliebten Aufgaben wie zum Beispiel Knöllchen an Falschparker verteilen.

Im Laufe der Zeit müssen allerdings Machenschaften von Gangs aufgedeckt und ihren Mitgliedern das Handwerk gelegt werden. Häufig kommen dabei Waffen zum Einsatz.

Immer an Eurer Seite ist der kurz vor dem Ruhestand stehende Kollege Kelly. Doch dieser geht seinen Job lieber gemütlicher an und leidet unter Hüftbeschwerden.

Die offene Welt der fiktiven Stadt "Averno City" erstreckt sich auf zwei Inseln. Eine weitere Parallele zu GTA gibt es auch in der Darstellung. Das Geschehen beobachten Zocker nicht etwa in einer Ego- oder Third-Person-Perspektive.

In einer nur gering beweglichen isometrischen Perspektive erinnert das Gameplay schon fast an "Grand Theft Auto: Chinatown Wars" für den Nintendo DS aus dem Jahr 2009.