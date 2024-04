Sachsen gibt Spiele-Tüftlern Starthilfe

Leipzig - Was kann die Industrie von den Machern von Computer-, Konsolen-, Video-, Online- und Handyspielen lernen? Viel.

Das Gamingfestival "CAGGTUS" findet auf der Leipziger Messe statt. Das doppelte G im Namen kommt aus der Gamer-Sprache. Es steht dort anerkennend für "Good Game". © picture alliance/dpa

Solchen Kooperationen räumt man in Zukunft enorme Potenziale etwa bei der Interaktion zwischen Mensch und Maschine ein.

Laut sächsischem Wirtschaftsministerium sind bereits jetzt knapp 200 Akteure entlang der gesamten Gaming-Wertschöpfungskette in der Medien- und Kreativwirtschaft sowie im Bereich Digitalisierung aktiv.

So biete man der heimischen Gamingbranche nun Unterstützung beim Sprung in den internationalen Markt sowie der Vernetzung mit der Industrie an.