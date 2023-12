Schlappe vor Gericht: "Counterstrike"-Entwickler wegen illegalem Glücksspiel verurteilt!

Im Ego-Shooter "Counterstrike" lassen sich für Echtgeld sogenannte "Lootboxen" erwerben. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Der US-Konzern wurde von einem österreichischen Gericht dazu verdonnert, einem Kläger jene Summe zurückzuzahlen, die dieser in sogenannte "Lootboxen" gesteckt hatte: rund 14.000 Euro.

Solche Boxen beinhalten diverse Gegenstände oder kosmetische Objekte (beispielsweise Waffentarnungen) und können im Spielmenü gegen die Bezahlung mit Echtgeld erworben werden. Dabei gibt es seltene und weniger seltene Objekte, die aus einer solchen Kiste gezogen werden können.

Laut neuestem Gerichtsurteil widerspreche dies allerdings dem österreichischen Glücksspielgesetz.

Die Kläger, Prozessfinanzierer Padronus und die Rechtsanwaltskanzlei Salburg, feierten ihren Erfolg in einer Mitteilung am Montag als einen "herben Rückschlag" für die Videospielindustrie. "Der rechtliche Kampf um Lootboxen ist vorbei und gewonnen. Das Urteil ist das Ende für Lootboxen in Österreich", so Padronus-Geschäftsführer Richard Eibl.