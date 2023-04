Holt Eure Lichtschwerter raus, "Star Wars Jedi: Survivor" ist da - und besser denn je!

Leipzig - Die Galaxis ist in Gefahr, das Imperium auf dem Vormarsch - und das kann nur eins bedeuten: Cal Kestis ist zurück! Am Freitag erscheint mit "Star Wars Jedi: Survivor" der zweite Teil der Game -Reihe. Ob sich ein Kauf lohnt, zeigt der TAG24 -Test.

Cal Kestis und sein Droide BD-1 stürzen sich in "Star Wars Jedi: Survivor" ins nächste galaktische Abenteuer. © EA/Respawn Entertainment

Fünf Jahre nach den Geschehnissen aus "Star Wars Jedi: Fallen Order" ist Protagonist Cal zum waschechten Jedi-Ritter herangereift. Das Imperium ist ihm dicht auf den Fersen, während er auf entfernten Planeten versucht, das Erbe des zerschlagenen Jedi-Ordens am Leben zu erhalten.

Für die Auffrischung der Erinnerung an die bisherige Handlung wird zu Beginn ein kurzer Rückblick auf das erste Spiel gezeigt. Es sollte aber gesagt sein: Um bei den Dialogen und Zusammenhängen richtig durchzusteigen, sollte man "Fallen Order" am besten selbst gespielt haben. Sonst könnte es schnell verwirrend werden.

Zur Story selbst will ich nicht allzu viel verraten. Die zentralen Fragen drehen sich natürlich um den sagenumwobenen Jedi-Orden: Was geschah vor und vor allem während seiner Zerschlagung? Und: Gibt es in der weiten Galaxis einen sicheren Hafen für Cal?

Im Vergleich zum ersten Teil darf man sich auf eine größere Spielwelt mit Nebenmissionen zum Stöbern und Entdecken freuen. Dabei kann die farbenfrohe Flora und Fauna der unterschiedlichen Planeten mit viel Abwechslung und Kreativität punkten, sodass es in der Wildnis nie langweilig wird. Mit gezähmten Reit- und Flugwesen kann man sich schnell voran bewegen.

Betrachtet man die "Open World" aber genauer, tun sich schnell Schwächen auf. So richtig lebendig wirkt das Geschehen rund um Cal nie; auf sich frei bewegende NPCs oder Gesprächsfetzen beim Vorbeilaufen wartet man vergeblich. In den Siedlungen sind viele der von außen interessant aussehenden Gebäude zudem nicht zugänglich. Das ist schade, hätte man doch so noch tiefere Einblicke in das Leben der Bevölkerungen auf den einzelnen Planeten bekommen.

Ein bisschen mehr Chaos und Gewusel, so wie man es eigentlich von "Star Wars" gewohnt ist, hätte dem Spielerlebnis abseits der Hauptstory also meiner Meinung nach wirklich gut getan. Einzig die Cantina - eine Bar, in der sich Cal mit seinen Verbündeten treffen und Shops besuchen kann - erfüllt dank der lustigen Hintergrundgespräche und lauten Musik dahingehend meine Wünsche.