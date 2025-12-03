"Tiny Bookshop": Kölner Entwickler-Studio räumt Games-Preise ab

Köln - Bei einer Preisverleihung der Gaming -Branche hat das Kölner Independent-Studio Neoludic groß abgesahnt. Beim Deutschen Entwicklerpreis setzte sich deren Computerspiel "Tiny Bookshop" (Kleiner Buchladen) in gleich drei Kategorien durch.

"Tiny Bookshop" ist ein "Cozy Game", bei dem es nicht um das Gewinnen oder Verlieren geht. © Wolf von Dewitz/dpa

Es wurde bei einer Show in der Domstadt als "Bestes Deutsches Spiel" sowie als "Bestes Indie Game" und für die "Beste Grafik" ausgezeichnet.

"Mit Herz, Handwerk und einem unverwechselbaren Stil lässt das Gewinnerspiel Kreativität, Wärme und Gemeinschaft miteinander verschmelzen", sagte Laudator Felix Falk vom Branchenverband Game. "Es feiert das Kleine und erzählt darin etwas wahrhaft Großes."

Als Gewinn bekam Neoludic einen Gutschein über 12.000 Euro, den das Studio für einen Messestand bei der Gamescom 2026 nutzen kann.

In dem Game steuert der Spieler einen Buchhändler einer Küstenstadt, der seinen Kunden Bücher empfiehlt und ihnen bei der Erfüllung ihrer Ziele hilft. Es ist ein sogenanntes "Cozy Game" (entspanntes Spiel), bei dem es nicht ums Gewinnen geht, der Protagonist kann nicht verlieren. Seine Entscheidungen verändern die Handlung, ohne dass sie falsch oder richtig sind.

Der Protagonist sammelt Briefmarken und Polaroid-Fotos - neben den titelgebenden Büchern sind auch diese Gegenstände nostalgische Rückblicke in eine analoge Welt.