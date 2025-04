Überraschungs-Hit des Jahres! Wer Gaming liebt, muss "Blue Prince" spielen

Leipzig - Rätseln hat schon lange nicht mehr so viel Spaß gemacht: Das Indie-Game "Blue Prince" lädt die Spieler dazu ein, mal wieder so richtig die Gehirnzellen arbeiten zu lassen. Hinter alledem steckt ein großes Geheimnis, dem man nur stückweise und mit einer Prise Glück auf die Spur kommt.

Protagonist Simon hat das Anwesen seines verstorbenen Onkels vererbt bekommen. In dem Labyrinth aus Räumen, Fluren und Gärten gibt es einiges zu entdecken. © Raw Fury Games

Alles beginnt mit dem Tod von Onkel Herbert, der seinem Neffen Simon sein Anwesen Mt. Holly vererbt - mit einem kleinen Haken: Um sich dieses Erbe zu "verdienen", muss Simon erst den versteckten Raum 46 auf dem riesigen Grundstück finden. Ganz schön blöd also, dass Mt. Holly keinen festen Grundriss hat, da sich die Anordnung der einzelnen Zimmer sich jeden Tag ändert.

Will der Spieler also einen Raum verlassen, werden ihm per Zufallsprinzip drei mögliche Zimmer zum Weitergehen vorgeschlagen - jedes von ihnen mit einer unterschiedlichen Anzahl an Ein- und Ausgängen, gelagerten Items oder Auswirkungen. So gibt es beispielsweise Räume, die Simons Ausdauer verbessern bzw. verschlechtern, ihm Schlüssel für verschlossene Türen geben oder wichtige Dokumente bereithalten.

Beim Auswählen des nächsten Zimmers muss man also höllisch aufpassen, sich nicht versehentlich eine Sackgasse zu bauen oder anderweitig zu behindern. Hier spielt der Glücksfaktor eine ziemlich große Rolle, aber natürlich auch Köpfchen und Vorausdenken.

Kommt man bei der Erkundung von Mt. Holly nicht weiter oder hat die verfügbare Ausdauer aufgebraucht, wird der In-Game-Tag beendet und der nächste Morgen bricht an - mit einem komplett neuen Grundriss, neuen Zimmern und neuen Items. Seid also gewarnt: Hier ist Frustration vorprogrammiert!