Unterwasser-Horror vom Feinsten: Mit dieser Kreatur sollte man sich nicht anlegen!

Leipzig - Mit dem neuen Game "Cthulhu: The Cosmic Abyss" (Release: 16. April) rücken die Studios Nacon und Big Bad Wolf die fiktive Kreatur Cthulhu in den Fokus der Geschehnisse. Das Ergebnis: Ein Horror-Abenteuer, das vor allem durch seine spannungsgeladene Atmosphäre zu überzeugen weiß.

Noah muss sich den Weg durch ein riesiges Unterwasser-Labyrinth navigieren - möglichst, ohne den Verstand zu verlieren. © MSM Digital

Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Ermittlers Noah, der Nachforschungen zu übernatürlichen Phänomenen anstellt. Unterstützt wird er dabei von der KI Key, die hilfreiche Hinweise liefert, aber tatsächlich auch eine emotionale Stütze darstellt.

Und je tiefer man in die Welt des bizarren Okkultismus eintaucht, desto besser fühlt es sich an, die Geschehnisse nicht "alleine" durchstehen zu müssen - selbst, wenn der einzige Begleiter nur eine Künstliche Intelligenz ist.

Nach und nach findet man durch alte Notizen, Sprach-Aufzeichnungen oder Material-Reste heraus, welcher Horror sich wohl in der verlassenen Unterwasser-Basis der Ocean-I-Expedition abgespielt haben muss.

Das Team hatte demnach vor seinem Verschwinden zur versunkenen Stadt R'lyeh geforscht.

Sowohl in den engen Fluren und Räumen der Station - erinnert stark an den Kult-Streifen "Alien" - als auch in den verwirrenden Pfaden eines Unterwasser-Labyrinths wissen die Entwickler die eingeschränkte First-Person-Perspektiven clever einzusetzen. So sieht man oftmals nicht rechtzeitig, was vor einem liegt und läuft mitten ins große Unbekannte.

Dazu noch der spannungsgeladene Soundtrack im Hintergrund - und schon hat man beim Umrunden jeder neuen Ecke Angst vor bösen Überraschungen, wie etwa einem plötzlichen Jump Scare. Da sich diese Angst in den meisten Fällen aber als unbegründet erweist, löst sich die durchaus gelungen inszenierte Grusel-Atmosphäre leider immer wieder schnell wieder in Luft auf.