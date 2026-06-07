Petitionen und Stream-Übernahmen: Destiny-Fans versuchen, ihr Spiel zu retten!

Leipzig - Es war eine Meldung, die die Spielelandschaft erschütterte: Nachdem es um Loot-Shooter "Destiny 2" zuletzt ruhiger geworden ist, gab Entwickler Bungie Mitte Mai bekannt, den Live-Service für sein einstiges Flaggschiff einzustellen . Seitdem versuchen "Destiny"-Fans händeringend, den Entwickler und Mutterkonzern Sony umzustimmen und sogar zur Entwicklung eines Nachfolgers zu bewegen.

Wie Mentor und Weggefährte Cayde-6 in "Destiny" scheint auch die Community des Loot-Shooters nicht zu wissen, wann Schluss ist: Statt das angekündigte Ende des Live-Service hinzunehmen, versuchen die Spieler nun, Bungie und Sony umzustimmen. © Bungie

Trotz geringer Chancen auf Erfolg scheint die Hoffnung vieler Spieler dabei noch immer groß zu sein, zumindest wenn man die Beteiligung an den bisherigen Aktionen der #WeWantD3-Kampagne als einen Indikator dafür sieht.

So wurden inzwischen mehrere Petitionen gestartet, die Bungie und Sony zu einem Umdenken bewegen sollen. Die wohl erfolgreichste dieser Kampagnen, genannt "Petition Sony to develop Destiny 3", zählte Stand Sonntag, 7. Juni, mehr als 360.000 Unterschriften.

Als Sony vor wenigen Tagen seine sogenannte "State of Play" veranstaltete, um Titel wie "God of War: Laufey" und "Wolverine" anzukündigen, übernahmen "Destiny"-Fans kurzerhand den Live-Chat des Streams und fluteten diesen mit Forderungen nach "Destiny 3".

Die Aktion zog so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass IGN, das führende Nachrichtenportal in Sachen Gaming, noch während der Show darüber berichtete.

Auch die Spielerzahlen von "Destiny 2" haben sich zuletzt wieder langsam erholt. Konnte der Titel auf Steam noch vor wenigen Wochen kaum mehr als 10.000 Spieler gleichzeitig begeistern, hat sich diese Zahl inzwischen verdreifacht. Das ist immer noch weit entfernt vom Spitzenwert von mehr als 300.000 gleichzeitigen Spielern, aber immerhin ein Weg in die richtige Richtung.