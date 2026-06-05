33 Jahre alter Kult-Hit in neuem Gewand: Dieses Werk ist nur was für waschechte Schlauberger

Leipzig - Die Entwickler Vertigo Games und Exkee haben dem Kultspiel "The 7th Guest" einen neuen Feinschliff verpasst - der sich durchaus sehen lassen kann, wie der TAG24-Test zeigt.

Die Charaktere werden von Schauspielern verkörpert. Das verleiht dem Spiel einen filmischen Look. © Vertigo Games

Wer in Nostalgie baden und gleichzeitig knifflige Rätsel lösen will, kann dies ab sofort sowohl am PC als auch auf den Konsolen tun.

Das ursprüngliche Spiel erschien bereits im Jahr 1993 im CD-ROM-Format und entwickelte sich schnell zum wahren Hit unter Horror-Fans. Aber auch klar, dass die simplen Mechaniken und der altbackene Look mehr als 30 Jahre später nicht mehr zeitgemäß sind.

Für das Remake setzen die Entwickler auf einige Tricks, die dem alten Stil treu bleiben, aber deutlich moderner und flüssiger daherkommen.

So wurden die Szenen mit den sechs Gästen, die sich in die Villa des Spielzeugmachers Henry Stauf verirren, wie auch im Original von wahrhaftigen Schauspielern dargestellt. Diesmal wirken diese durch 3D-Technik aber natürlich deutlich realistischer und sorgen für eine authentische Spielewelt, die richtig Spaß macht.

Durch die Geisterlampe, die man in die Hand bekommt, kann der Spieler verborgene, manchmal durchaus schaurige Details zum Vorschein bringen. Das passt gut zu der angespannten, düsteren Atmosphäre der Villa, die man nach und nach und Raum für Raum erkunden muss.