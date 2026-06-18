Zu wenige Mitarbeiter wegen "GTA 6"-Release: Firma stellt Betrieb komplett ein
Kalifornien - Für den Erscheinungstag des beliebten Videospiels "Grand Theft Auto 6" (GTA 6) haben sich bereits derart viele Mitarbeiter abgemeldet, dass ein US-Unternehmen am 19. November den Betrieb komplett einstellen will.
Der Vorstoß des auf Tuningteile spezialisierten Autohändlers "Burger Motorsports" dürfte bei Gaming-begeisterten Arbeitnehmern weltweit auf Zuspruch stoßen.
Schon knapp fünf Monate vor Veröffentlichung des heiß erwarteten Spiels hätten mehrere Mitarbeiter angekündigt, am 19. November nicht verfügbar oder erreichbar zu sein, teilte die Firma mit Sitz in Simi Valley vor wenigen Tagen mit.
"Nach Prüfung diverser Terminüberschneidungen bei der Personalplanung ist die Geschäftsleitung zu dem Schluss gekommen, dass der reguläre Geschäftsbetrieb durch die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI beeinträchtigt werden könnte", hieß es in einem internen Schreiben, das auf Facebook veröffentlicht wurde.
Die Folge sei eine "vorübergehende, unternehmensweite Betriebspause", die sämtliche Geschäftsbereiche - vom Kundenservice über den Versand bis hin zur "allgemeinen Produktivität" - betreffe. Man hoffe auf das Verständnis der Kunden.
Der Unternehmensbetrieb werde wieder zur Normalität zurückkehren, sobald die Mitarbeiter ihre erste Mission in GTA 6 abgeschlossen und in die Realität zurückgekehrt seien, so die humorvolle Erklärung.
Trailer für GTA IV auf YouTube
Das Open-World-Spiel GTA 6 wird vom renommierten Publisher "Rockstar Games" entwickelt und gilt mit Produktionskosten von über 1,5 Milliarden Dollar (rund 1,3 Milliarden Euro) als teuerstes Videospiel aller Zeiten. Ursprünglich war eine Veröffentlichung bereits im vergangenen Herbst geplant. Der Ankündigungstrailer hat auf YouTube über 281 Millionen Aufrufe.
Titelfoto: Bildmontage: Rockstar/dpa, Facebook/Burger Motorsports