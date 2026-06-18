Zu wenige Mitarbeiter wegen "GTA 6"-Release: Firma stellt Betrieb komplett ein

Kalifornien - Für den Erscheinungstag des beliebten Videospiels "Grand Theft Auto 6" (GTA 6) haben sich bereits derart viele Mitarbeiter abgemeldet, dass ein US-Unternehmen am 19. November den Betrieb komplett einstellen will.

Kaum ein Videospiel wird sehnsüchtiger herbeigesehnt als "GTA 6". © Rockstar/dpa

Der Vorstoß des auf Tuningteile spezialisierten Autohändlers "Burger Motorsports" dürfte bei Gaming-begeisterten Arbeitnehmern weltweit auf Zuspruch stoßen.

Schon knapp fünf Monate vor Veröffentlichung des heiß erwarteten Spiels hätten mehrere Mitarbeiter angekündigt, am 19. November nicht verfügbar oder erreichbar zu sein, teilte die Firma mit Sitz in Simi Valley vor wenigen Tagen mit.

"Nach Prüfung diverser Terminüberschneidungen bei der Personalplanung ist die Geschäftsleitung zu dem Schluss gekommen, dass der reguläre Geschäftsbetrieb durch die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI beeinträchtigt werden könnte", hieß es in einem internen Schreiben, das auf Facebook veröffentlicht wurde.

Die Folge sei eine "vorübergehende, unternehmensweite Betriebspause", die sämtliche Geschäftsbereiche - vom Kundenservice über den Versand bis hin zur "allgemeinen Produktivität" - betreffe. Man hoffe auf das Verständnis der Kunden.

Der Unternehmensbetrieb werde wieder zur Normalität zurückkehren, sobald die Mitarbeiter ihre erste Mission in GTA 6 abgeschlossen und in die Realität zurückgekehrt seien, so die humorvolle Erklärung.