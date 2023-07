09.07.2023 07:50 21.413 Massive Vodafone-Störung im Norden erst nach vielen Stunden im Griff

Vodafone war in Norddeutschland am Samstag von massiven Störungen betroffen. Techniker brauchten die ganze Nacht zur Behebung. Erst am Sonntag lief es wieder.

Von Nora Petig

Hamburg - Am späten Samstagnachmittag häuften sich auf allestörungen.de die Meldungen aus Norddeutschland über Störungen beim Mobilfunk- und Festnetzanbieter Vodafone. Laut der Netzwerküberprüfungsübersicht von Vodafone soll es keine aktuellen Störungen in den betroffenen Gebieten mehr geben. © Screenshot: Vodafone Nach Unternehmensangaben dauerte die Problemlösung bis Sonntagmorgen. Um 7.42 Uhr teilte Vodafone mit: "Die Störung wurde behoben und die Anschlüsse stehen wieder vollständig zur Verfügung." Damit ist der großflächige Ausfall von Internet, Festnetz und TV nach mehreren Stunden endlich beseitigt.

Das ging auch aus der Statusübersicht des Telekommunikationsanbieters hervor. Demnach gibt es keine aktuellen Störungsmeldungen mehr im Raum Hamburg und Schleswig-Holstein. Auch auf allestörungen.de ging gegen 00.39 Uhr der erste Kommentar ein: "22083 Hamburg löppt wieder". Bis auf vereinzelte Ausnahmen scheint die Störung in Hamburg behoben. Störung vor allem in Norddeutschland Auch rund um Hamburg müssen Kunden mit Störungen rechnen. © Screenshot: Vodafone Am Samstag kam es nach Vodafone-Angaben im Raum Hamburg zum Ausfall von Internet, Festnetz und TV über Kabel.

Betroffen waren die Vorwahlgebiete 038, 040 - 041, 043, 045 - 048, 050 - 051, 058. Die Deutsche Presseagentur (dpa) sprach am Abend von rund 35.000 Kunden und bezog sich dabei auf die Angaben eines Vodafone-Sprechers. Als Grund für die Störung nannte das Unternehmen auf seiner Website den Ausfall des Breitband-PoP (Point of Presence) in Hamburg. "Unsere Techniker vor Ort haben festgestellt, dass die Stromzufuhr nicht gegeben ist. Es wurde die zuständige Fachfirma beauftragt." Um 21.27 Uhr erklärte Vodafone, dass es ein großflächiges Stromproblem in Hamburg gebe und ein Hochspannungstechniker vor Ort sei. Seit dem späten Nachmittag häufen sich im Norden die Fehlermeldungen. © Federico Gambarini/dpa Arbeiten dauerten bis in die Nacht Rund eine Stunde später konnte der Mobilfunk- und Festnetzanbieter noch immer keine Entwarnung geben. Weitere Techniker waren für die Arbeiten am Stromnetz notwendig und wurden angefordert, hieß es um 22.14 Uhr in einem Vodafone-Update. "Dadurch verzögert sich leider die Entstörung, die Arbeiten werden auch die Nacht über weiterlaufen." Erstmeldung: 8. Juli 20.23 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 9. Juli 7.50 Uhr.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa