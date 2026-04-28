Amazon baut zwei neue Zentren in Brandenburg, Bürojobs in Gefahr?

Cottbus - Amazon baut sein Logistiknetz in Brandenburg aus: In Cottbus und Dahlewitz an der Berliner Stadtgrenze eröffnet der Online-Versandhändler zwei neue Verteilzentren.

Amazon hat angekündigt, dass zwei neue Verteilzentren in Brandenburg in Betrieb gehen sollen. (Archivfoto) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Dort werden die ankommenden Pakete entladen, sortiert und für die Auslieferung an die Kunden auf Zustellfahrzeuge verteilt.

Im September soll an der Autobahn 15 bei Cottbus ein Verteil-Standort mit rund 7700 Quadratmetern Fläche und etwa 70 Mitarbeitern den Betrieb aufnehmen, wie das Unternehmen ankündigte.

Das Zustellgebiet umfasse auch Südbrandenburg und Teile Nordsachsens.

Im Oktober folgt ein weiteres Zentrum in Dahlewitz nahe Berlin - es soll mit rund 15.500 Quadratmetern doppelt so groß sein.

Die Lieferung an die Kunden solle damit beschleunigt werden, so Amazon. Für die Zustellung werden demnach bei lokalen Lieferpartnern zusätzlich etwa 200 Fahrer in Cottbus und 150 in Dahlewitz zuständig sein.