Als Frau sieht, wer nach 25 Jahren durch Hundeklappe kriecht, filmt sie es sofort

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Ihre Hundeklappe hat sie seit nunmehr rund 25 Jahren. Doch so etwas hat Deena Gose aus den USA in diesem Monat zum ersten Mal beobachten dürfen.

Von Christian Norm

USA - Ihre Hundeklappe hat sie seit nunmehr rund 25 Jahren. Doch so etwas hat Deena Gose aus den USA in diesem Monat zum ersten Mal beobachten dürfen. Die zweifache Hundebesitzerin schnappte sich sofort ihre Kamera und filmte den kuriosen Moment. Sie sollte nicht die Einzige bleiben, die sich daran erfreute. Denn das Video ist mittlerweile ein viraler Hit auf TikTok.

Hündin Stance beobachtet ebenfalls, was an der Hundeklappe vor sich geht. Sie und ihr Artgenosse sind in jedem Fall im Haus.
Hündin Stance beobachtet ebenfalls, was an der Hundeklappe vor sich geht. Sie und ihr Artgenosse sind in jedem Fall im Haus.  © Bildmontage: TikTok/Screenshots/user437636198

Die Klappe ist eigentlich für Hündin Stance und ihren Artgenossen gedacht, damit sie zwischen Haus und Garten frei pendeln können. Doch inzwischen gibt es jemanden, der diesen Ein- und Ausgang für sich entdeckt hat.

In dem viralen Clip von Gose ist die süße Szene zu sehen. Darin kommen zwei winzige Hände unter der Klappe zum Vorschein. Dann bewegt sich die ganze Klappe während Stance einen Blick auf das Schauspiel wirft.

Schließlich wird alles klar: Ein kleines Mädchen kämpft sich ins Haus. Es ist die Enkelin von Gose. "Ich sah, wie sie versuchte, rauszukommen, also blieb ich einfach stehen und beobachtete sie", erzählte die sechsfache Oma kürzlich in einem Interview mit Newsweek.

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Das Mädchen merkte ziemlich schnell, dass es keine so gute Idee war, nach draußen zu gehen. "Es war kalt, also stand sie auf, sah sich um und wollte gleich wieder rein", erzählte Gose. Um wieder ins Haus zu kommen, habe die Kleine zum ersten Mal die Hundeklappe benutzt, so die US-Amerikanerin.

Auf TikTok kann sich der Erfolg des Videos unterdessen sehen lassen.

Virales TikTok-Video zeigt lustige Wendung

Stance geht auf Nummer sicher, wartet ab, bis das kleine Mädchen sicher zurück im Haus ist.
Stance geht auf Nummer sicher, wartet ab, bis das kleine Mädchen sicher zurück im Haus ist.  © TikTok/Screenshot/user437636198

Rund 700.000 Klicks sind bislang zusammengekommen.

Gose schwärmt allerdings von etwas anderem als dem Erfolg: von ihrer Fellnase Stance.

"Stance war eigentlich ein Geschenk zum 16. Geburtstag ihres Vaters. Ich schwöre, Stance weiß, dass sie ihm gehört. Stance ist auch zu unseren anderen fünf Enkelkindern großartig. Aber sie hat einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen, und er beschützt sie sehr", erklärte die Großmutter.

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Um ihre kleine Enkelin braucht sich also niemand Sorgen zu machen. Stance ist immer für sie da - auch wenn es nur darum geht, die Nutzung der Hundeklappe zu überwachen.

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/user437636198

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