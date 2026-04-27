Vierköpfige Familie stirbt nach Genuss von Wassermelonen

Mumbai (Indien) - Eine junge Familie ist nach dem Verzehr von mutmaßlich kontaminierter Nahrung ums Leben gekommen.

Die Familie hatte die Melonen auf einem Großmarkt gekauft. Die Behörden gehen von einer mutmaßlichen Vergiftung aus. (Symbolbild) © Fareed Khan/AP/dpa

Wie indische Medien berichten, handelt es sich bei der Familie um einen 40-jährigen Mann, seine 35-jährige Frau und ihre beiden Töchter im Alter von 16 und 13 Jahren.

Nach Angaben der Polizei von Mumbai ereignete sich der Vorfall am Wochenende in der Millionen-Metropole.

Die vierköpfige Familie aus dem Stadtteil Pydhonie hatte sich am Samstagabend mit Verwandten zum Abendessen versammelt. Dabei wurde unter anderem ein würziges Reisgericht namens Biryani gereicht.

Als die vier später am Abend in ihre Wohnung zurückkehrten, soll es außerdem noch Wassermelonen zum Nachtisch gegeben haben, wie Gulf News Asia berichtet.

Am frühen Morgen traten bei allen vier Personen schwere Symptome auf, darunter Durchfall und Erbrechen. Die Familie wurde zunächst von einem Hausarzt versorgt, doch da sich ihr Zustand rapide verschlechterte, mussten sowohl die Eltern als auch die Kinder in ein Krankenhaus gebracht werden.

Trotz medizinischer Maßnahmen starb die jüngere Tochter gegen 10.15 Uhr, gefolgt von der Mutter und der älteren Tochter. Der Vater starb später am Abend gegen 22.30 Uhr.