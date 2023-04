10.04.2023 14:57 Mit Drogen erwischt: 19-Jähriger droht Erschießung im Urlaubsparadies

Im Januar 2023 wurde eine Touristin mit drei Kilo Kokain am Flughafen in Bali erwischt. Nun droht der Brasilianerin in Indonesien der Tod oder lebenslange Haft.

Von Lennart Zielke

Bali - Im Januar wurde sie mit drei Kilogramm Kokain am Flughafen erwischt. Nun droht einer brasilianischen Touristin auf Bali (Indonesien) die Todesstrafe! Am Flughafen gefundenes Kokain könnte der Brasilianerin nun zum Verhängnis werden. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa Eine Nachricht, die die ganze Insel schockiert: Die örtliche Justiz fordert, die 19-jährige Manuela Vitoria de Araujo Farias zu erschießen, berichtet Herald Sun. Der Grund: Die junge Frau aus Brasilien soll angeblich versucht haben, Drogen auf die Insel zu schmuggeln. Im Januar wurde sie auf dem Flughafen der Insel mit drei Kilogramm Kokain im Gepäck erwischt. Nun sitzt sie seit knapp zwölf Wochen in U-Haft. Die Anklage lautet: internationaler Drogenhandel. Aus aller Welt Parlamentschef rudert nach Spuckattacke zurück Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher: Farias, die in ihrer Heimat Brasilien als Verkäuferin von Unterwäsche und Parfüm arbeitet, steht mit einer Drogenbande in Verbindung. Doch ihre Verteidigerin, Davi Lira da Silva, gibt sich kämpferisch, behauptet das Gegenteil. Die junge Frau sei von Menschen getäuscht worden, denen sie vertraute, so Silva. Ein Schicksal, das jeden Reisenden treffen könne. Wie der Schmuggel-Versuch aufflog Die naive Teenagerin wurde offenbar von der Bande überredet, indem man ihr von einem Tempel auf Bali erzählte, wo sie für die Genesung ihrer Angehörigen beten könne. Außerdem bot man ihr an, gratis Surfstunden auf der Tropen-Insel zu nehmen. Doch das alles war scheinbar nur ein Vorwand. Eine Masche, die Manuela Farias in eine verhängnisvolle Lage brachte. Denn die Polizei konnte den Schmuggel des "weißen Goldes" verhindern. Bei der Ankunft auf dem Flughafen Bali entdeckten Beamte bei einer Gepäckkontrolle das Kokain. "Wir sind den Kollegen wirklich dankbar für das, was sie getan haben", sagte der örtliche Polizeichef Putu Jayan Danu Putra, in einer Pressekonferenz. Was der Angeklagten jetzt droht Im Urlaubsparadies Bali (Indonesien) wird Drogenbesitz hart bestraft. © Firdia Lisnawati/AP/dpa Manuela Farias' Schicksal steht nun auf Messers Schneide. Wenn sie schuldig gesprochen wird, droht ihr die Hinrichtung durch ein Erschießungskommando. Bleibt sie von der Todesstrafe verschont, kann es passieren, dass sie zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt wird. Ein harter Kampf, den sie und ihre Verteidigerin im Urlaubsparadies jetzt durchstehen müssen.

Titelfoto: Firdia Lisnawati/AP/dpa