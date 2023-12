Umstürzender Weihnachtsbaum begräbt drei Frauen unter sich - mit fatalen Folgen!

War der Weihnachtsbaum nicht richtig gesichert? (Symbolbild) © 123RF/ntrirata

Das Sturmtief "Zoltan", das derzeit über Europa fegt und international "Pia" heißt, hinterließ unter anderem in Belgien ihre Spuren. So auch auf einem Weihnachtsmarkt in der Stadt Oudenaarde, südlich von Genf.

Inmitten des Marktes stand bis vor Kurzem - wie für Weihnachtsmärkte üblich - ein riesiger, festlich geschmückter Christbaum. Doch am Donnerstagabend wurde das Nadelholz gegen 19 Uhr plötzlich von einer starken Windböe übermannt.

Der Baum geriet ins Wanken und stürzte schließlich in Richtung eines Kinder-Winterdorfes um. Direkt auf drei Besucher. Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen den Schreckmoment.

Wie die Zeitung Nieuwsblad und die Nachrichtenagentur Belga am Freitag mitteilten, begrub der Tannenbaum bei seinem Sturz drei Frauen unter sich.

Wenige Sekunden nach dem Unglück hätten etwa 20 Menschen den Baum mit aller Kraft angehoben und zwei der Opfer befreit, wie der Sender VRT unter Berufung auf einen Augenzeugen berichtete.



Die dritte Person sei schließlich mit schweren Kopfverletzungen vom Rettungsdienst geborgen worden.