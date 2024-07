34 Jahre nach Mord an junger Frau: So konnte der Killer überführt werden!

Das Gericht in Kopenhagen verurteilte einen 54-Jähriger wegen Mordes vor 34 Jahren. © Steffen Trumpf/dpa

Wie die Polizei am gestrigen Mittwoch bekannt gab, hat der 54-Jährige sein Opfer Hanne W. am 1. Januar 1990 erstochen. In der Silvesternacht wurde die junge Frau tot in ihrer Wohnung im Kopenhagener Stadtteil Nørrebro entdeckt.

Laut Urteil hatte er die Frau geschlagen, getreten, sie mit einem Antennenkabel gewürgt und mit einer Schere, einem Schraubenzieher und einem Messer auf sie eingestochen. Das Gericht betonte besonders die gewalttätige und brutale Art und Weise der Tat.

Behörden untersuchten den Fall seither, erst im Februar 2024 gelang Ermittlern jedoch ein entscheidender Durchbruch.

Eine Analyse ergab, dass die an der Hose der Ermordeten gefundene DNA von einem nahen Verwandten einer Person stammte, die bereits im Polizeiregister stand.