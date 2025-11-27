44 Menschen sterben bei Feuer in Hongkong: Ermittler suchen nach Ursache

Nach dem tödlichen Großbrand in einem Hongkonger Wohnkomplex suchen die Ermittler weiter nach der Ursache für den Ausbruch der Flammen.

Die Löscharbeiten gestalten sich als äußerst komplex. In der Anlage befinden sich fast 2000 Wohnungen. © Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa Wie die Behörden mitteilten, nahm die Polizei drei Menschen einer Baufirma mit Verdacht auf fahrlässige Tötung fest. Berichten der "South China Morning Post" zufolge durchsuchten Beamte auch Büroräume des Unternehmens. Bei dem verheerendsten Brand in der chinesischen Sonderverwaltungsregion seit Jahrzehnten kamen mindestens 44 Menschen ums Leben. Die Einsatzkräfte suchten noch nach fast 280 Vermissten. In den Kliniken um den betroffenen Stadtteil Tai Po wurden weitere 45 Menschen behandelt. Unter den Toten war auch ein 37-jähriger Feuerwehrmann, der am Einsatzort bewusstlos gefunden wurde und im Krankenhaus starb.

Bei dem verheerenden Brand kamen mindestens 44 Menschen ums Leben. © Chen Duo/XinHua/dpa

Feuerwehr rettet Haustiere

Feuerwehrleute tragen einen Tag nach dem tödlichen Brand in einem Hochhaus im nördlichen Stadtteil Tai Po in Hongkong eine verletzte Person zu einem Krankenwagen. © Uncredited/kyodo/dpa Medienberichten zufolge retten die Helfer weitere Überlebende aus den betroffenen Gebäuden. Die Feuerwehr brachte am Morgen (Ortszeit) zudem mehrere Katzen und Hunde, die überlebt hatten, aus den Gebäuden.

Über den Hochhausblöcken der Wohnanlage Wang Fuk Court zogen am Vormittag (Ortszeit) weiter dichte Rauchschwaden, während die Feuerwehr ihre Löscharbeiten von Drehleitern aus fortsetzte, wie Live-Übertragungen zeigten. Wegen der Verkehrsbehinderungen fiel an 13 Schulen der Unterricht aus. Die dramatischen Bilder des Brandes der höchsten Kategorie fünf gingen um die Welt. Das Feuer war am Mittwoch aus bislang noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und hatte sich rasch über mehrere eingerüstete Hochhäuser ausgebreitet. Die Feuerwehr berichtete von extremen Temperaturen in den oberen Stockwerken und schwierigen Bedingungen bei der Brandbekämpfung. Mittlerweile brachten die Einsatzkräfte die Feuer weiter unter Kontrolle, meldeten aber noch Flammen in drei Wohnblöcken.

Rettungsarbeiten könnten noch lange dauern