Einen Monat später: 18-Jähriger stirbt nach Brand-Katastrophe von Crans-Montana

Crans-Montana (Schweiz) - Einen Monat nach der Brand-Katastrophe von Crans-Montana ist ein 18-jähriger Schweizer in einem Krankenhaus in Zürich gestorben.

Kurz nach der Katastrophe: Menschen zünden Kerzen in der Nähe der abgeriegelten Bar Le Constellation an. © Antonio Calanni/AP/dpa

Das berichtet die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft im Wallis. Damit steigt die Zahl der Brandopfer auf 41.

In der Silvesternacht hatten in einer Bar funkensprühende Partyfontänen einen Brand entfacht.

Die Flammen breiteten sich rasant aus, viele Menschen kamen über die enge Treppe aus dem Kellergeschoss nicht mehr rechtzeitig ins Freie.